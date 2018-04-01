Башкирские сельчане возрождают потребительские кооперативы

В Башкирии в потребительские кооперативы объединяются те, кто захотел жить на селе, вдали от городской суеты. Свои поместья они называют родовыми и живут там одной общиной. На своих участках выращивают овощи и занимаются пчеловодством, поставляя знаменитый башкирский мед.

Выкопать свой пруд и разводить там карасей староста общины Раиса Александровна решила, когда ей было глубоко за 60. Променяла город на глушь, а квадратные метры квартиры — на гектар родового поселения.



Раиса Суркова, староста родового поселения: «Чуть не на 30 соток у меня сад: 30 яблонь, 20 груш».



Родовые поселения есть во многих регионах. К таким попыткам уйти от цивилизации и вернуться к истокам отношение противоречивое. Но в Башкортостане анастасийцы даже предлагают чиновникам свои проекты.



Помещики считают, что бескрайние просторы нужно заселять и осваивать. А потому предложили чиновникам последовать примеру дальневосточного гектара. И раздать гектар башкирский.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Александры Тонких.