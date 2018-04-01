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    Башкирские сельчане возрождают потребительские кооперативы. Башкирия, мед, продукты, сельское хозяйство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБашкирские сельчане возрождают потребительские кооперативы

    Башкирские сельчане возрождают потребительские кооперативы

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    Башкирские сельчане возрождают потребительские кооперативы

    Башкирские сельчане возрождают потребительские кооперативы

    Башкирские сельчане возрождают потребительские кооперативы

      В Башкирии в потребительские кооперативы объединяются те, кто захотел жить на селе, вдали от городской суеты. Свои поместья они называют родовыми и живут там одной общиной. На своих участках выращивают овощи и занимаются пчеловодством, поставляя знаменитый башкирский мед.

      Выкопать свой пруд и разводить там карасей староста общины Раиса Александровна решила, когда ей было глубоко за 60. Променяла город на глушь, а квадратные метры квартиры — на гектар родового поселения.

      Раиса Суркова, староста родового поселения: «Чуть не на 30 соток у меня сад: 30 яблонь, 20 груш».

      Родовые поселения есть во многих регионах. К таким попыткам уйти от цивилизации и вернуться к истокам отношение противоречивое. Но в Башкортостане анастасийцы даже предлагают чиновникам свои проекты.

      Помещики считают, что бескрайние просторы нужно заселять и осваивать. А потому предложили чиновникам последовать примеру дальневосточного гектара. И раздать гектар башкирский.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Александры Тонких.

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