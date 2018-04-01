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    Девять человек погибли в результате обрушения гостиницы в Индии

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    Девять человек погибли в результате обрушения гостиницы в Индии

    Девять человек погибли в результате обрушения гостиницы в Индии

    Не менее девяти человек погибли и один серьезно пострадал при обрушении четырехэтажной гостиницы в городе Индаур в центральной Индии.

    Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, под завалами могут находиться около 50 человек.

    Малини Гаур: «Под развалинами отеля могут находиться много людей. Спасательная операция продолжается».

    По некоторым данным, причиной инцидента мог стать автомобиль, ехавший на большой скорости и врезавшийся в здание. Однако официального подтверждения данной информации нет.

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