Девять человек погибли в результате обрушения гостиницы в Индии

Не менее девяти человек погибли и один серьезно пострадал при обрушении четырехэтажной гостиницы в городе Индаур в центральной Индии.
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, под завалами могут находиться около 50 человек.
Малини Гаур: «Под развалинами отеля могут находиться много людей. Спасательная операция продолжается».
По некоторым данным, причиной инцидента мог стать автомобиль, ехавший на большой скорости и врезавшийся в здание. Однако официального подтверждения данной информации нет.
Малини Гаур: «Под развалинами отеля могут находиться много людей. Спасательная операция продолжается».
По некоторым данным, причиной инцидента мог стать автомобиль, ехавший на большой скорости и врезавшийся в здание. Однако официального подтверждения данной информации нет.
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