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    Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя

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    Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя

    Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне праздника Входа Господня в Иерусалим, совершил всенощное бдение в храме Христа Спасителя и освятил ветви вербы.

    Этот обряд совершается по русской традиции в память о том, как люди встречали Иисуса Христа с цветами и с пальмовыми ветвями. В России первыми весной распускают почки вербы, поэтому и сам праздник называют Вербным воскресеньем.

    Кроме того, предстоятель Церкви наградил несколько десятков молодых священников церковными наградами: наперстными крестами и камилавками (головные уборы духовенства).

    Праздник Входа Господня в Иерусалим открывает последний этап подготовки к встрече главного торжества — Воскресения Христова. Пасха по юлианскому календарю в этом году приходится на 8 апреля.

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