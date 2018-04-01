Патриарх Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне праздника Входа Господня в Иерусалим, совершил всенощное бдение в храме Христа Спасителя и освятил ветви вербы.

Этот обряд совершается по русской традиции в память о том, как люди встречали Иисуса Христа с цветами и с пальмовыми ветвями. В России первыми весной распускают почки вербы, поэтому и сам праздник называют Вербным воскресеньем.



Кроме того, предстоятель Церкви наградил несколько десятков молодых священников церковными наградами: наперстными крестами и камилавками (головные уборы духовенства).



Праздник Входа Господня в Иерусалим открывает последний этап подготовки к встрече главного торжества — Воскресения Христова. Пасха по юлианскому календарю в этом году приходится на 8 апреля.