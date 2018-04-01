Минобороны РФ: Восточную Гуту покинули свыше 153 тысяч человек

Более 153 тысяч человек покинули Восточную Гуту за время действий гуманитарных пауз, сообщили в Минобороны РФ.

Как заявил начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко, «всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению было выведено 153 тысячи 140 человек».



Он отметил, что, несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение минувших суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.



Юрий Евтушенко: «В целом обстановка в стране стабилизируется, налаживается процесс мирной жизни».



Он также сообщил, что свыше 30 заложников были освобождены из плена в результате операции по выводу боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман» из Восточной Гуты.



Юрий Евтушенко: «В ходе проведения беспрецедентной по своим масштабам операции освобождены из плена незаконных вооруженных формирований 34 заложника».



В середине марта российские военные заявили о существенной стабилизации обстановки в Восточной Гуте, прежде всего, в северной части — городе Дума.