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    Американские дипломаты покинули здание генконсульства в Петербурге

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Гальперин
    Американские дипломаты покинули здание генконсульства в Петербурге

    Американские дипломаты покинули здание генконсульства в Петербурге

    Американские дипломаты покинули здание генконсульства в Петербурге
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Гальперин

    • Сотрудники Генерального консульства США в Санкт-Петербурге покинули здание на Фурштатской улице в центре города к концу дня 31 марта, сдав объект комиссии по приемке.

    Как передает ТАСС, последняя группа сотрудников генконсульства покинула здание около 23:50 мск, они увезли с собой оставшиеся вещи.

    Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, «по согласованию с МИД РФ сотрудники консульства должны были покинуть здание в 22:00 мск (31 марта), именно в это время прибыла комиссия из представителей управляющей компании и СПБ ГУП по обслуживанию иностранных представительств „Инпредсервис“». Здание приняли, сотрудники консульства покинули его. При этом детали акта приемки собеседник не раскрыл, представители комиссии от комментариев отказались.

    В здании, по словам источника, остался представитель российского технического персонала и сотрудники «Инпредсервиса». На месте продолжают дежурить сотрудники полиции, которые наблюдают за порядком.

    Ранее, около 19:30 мск субботы, сотрудники американского диппредставительства сняли с балкона третьего этажа флаг и покинули помещения. В течение двух дней, пятницы и субботы, продолжался вывоз имущества — мебели, оргтехники, ковров, картин, комнатных растений.

    смотретьДипломаты покидают генконсульство США в Петербурге
    Дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге
    Напомним, 29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выдворит 60 дипломатов США, закроет американское генконсульство в Санкт-Петербурге и примет зеркальные меры в отношении других стран, также осуществивших высылку российских дипломатов.

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