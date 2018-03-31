Путин поздравил Александра Збруева с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР и актера московского театра «Ленком» Александра Збруева с
80-летием, отметив, что его работы в кинематографе и на сцене надолго остаются в памяти благодарных зрителей.
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Владимир Путин: «Примите поздравления по случаю 80-летнего юбилея. Вас по праву считают одним из наиболее талантливых и известных российских актеров, достойным представителем легендарной плеяды „ленкомовцев“. Ваши работы в кинематографе и на сцене родного театра неизменно становятся большим событием и надолго остаются в памяти благодарных зрителей»,
Путин пожелал артисту здоровья и творческой энергии.
Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Викторович Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. Он дебютировал в кино у Александра Зархи в картине «Мой младший брат». В фильмографии артиста более 60 картин, в числе которых «Два билета на дневной сеанс», «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Бедная Саша», «Романс о влюбленных», «Батальоны просят огня». С 2004 года Збруев не снимается, только в 2014 году он сделал исключение для ленты Михаила Сегала «Кино про Алексеева».
Владимир Путин: «Примите поздравления по случаю 80-летнего юбилея. Вас по праву считают одним из наиболее талантливых и известных российских актеров, достойным представителем легендарной плеяды „ленкомовцев“. Ваши работы в кинематографе и на сцене родного театра неизменно становятся большим событием и надолго остаются в памяти благодарных зрителей»,
Путин пожелал артисту здоровья и творческой энергии.
Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Викторович Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. Он дебютировал в кино у Александра Зархи в картине «Мой младший брат». В фильмографии артиста более 60 картин, в числе которых «Два билета на дневной сеанс», «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Бедная Саша», «Романс о влюбленных», «Батальоны просят огня». С 2004 года Збруев не снимается, только в 2014 году он сделал исключение для ленты Михаила Сегала «Кино про Алексеева».
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