Группа туристов пропала в горах Швейцарии после схода лавины

Швейцарские спасатели начали операцию по поиску группы туристов, на которых в субботу во второй половине дня обрушилась лавина в кантоне Вале близ альпийского горнолыжного курорта Фишеральп.
Как передает ТАСС со ссылкой на местную полицию, поиски затруднены плохими погодными условиями.
Из сообщения полиции: «Плохая погода препятствует отправке на место вертолета».
Правоохранители отметили, что спасателей вызвал один из лыжников, которому удалось спрятаться за камнями.
Из сообщения полиции: «Плохая погода препятствует отправке на место вертолета».
Правоохранители отметили, что спасателей вызвал один из лыжников, которому удалось спрятаться за камнями.
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