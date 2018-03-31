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    Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии

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    • Фото: 07.mchs.gov.ru
    Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr>

    Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии

    Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr>
  • Фото: 07.mchs.gov.ru

    • Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения микроавтобуса с автомобилем ВАЗ-2112 в Кабардино-Балкарии.

    Как сообщили ТАСС в республиканском Управлении ГИБДД МВД, авария произошла около 20:00 мск на 398-м километре автодороги «Кавказ». Автомобиль ВАЗ-2112 столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes, следовавшим по маршруту Ставрополь — Нальчик.

    По предварительным данным, в результате ДТП водитель и три пассажира легковушки погибли. Представитель ведомства уточнил, что «двоих из микроавтобуса в тяжелом состоянии госпитализируют в медучреждение».

    На месте аварии работают правоохранители, обстоятельства происшествия уточняются.

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