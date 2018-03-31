Совладелец «Суммы» заявил, что обращался в ФСБ в связи с хищением активов ОЗК

Совладелец и председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов рассказал, что неоднократно обращал внимание правоохранительных органов на результаты аудита, проведенного в Объединенной зерновой компании (ОЗК).
Зиявудин Магомедов: «Когда мы стали инвесторами, была проведена аудиторская оценка состояния предприятия. В рамках выявленной при аудите пропаже активов, скажем так, невозвратной дебиторки, были неоднократно написаны заявления в следственные органы, в том числе в Следственный Департамент МВД и органы ФСБ тоже, но не нашли отклика».
На заседании в Тверском суде Москвы бизнесмен уточнил, что по результатам проведенного аудита убыток компании составлял минус 1,5 млрд рублей, а дебиторская задолженность — 3 млрд рублей.
Ранее суд в Москве арестовал Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, подозреваемого в хищениях бюджетных средств, растрате и создании преступного сообщества.
Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны по подозрению в хищениях в особо крупном размере, в отношении них были заведены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества».
Группа компаний «Сумма» объединяет крупные активы в транспортной, строительной и нефтегазовой отраслях. Младший из братьев Зиявудин занимает 63-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes.
На заседании в Тверском суде Москвы бизнесмен уточнил, что по результатам проведенного аудита убыток компании составлял минус 1,5 млрд рублей, а дебиторская задолженность — 3 млрд рублей.
Ранее суд в Москве арестовал Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, подозреваемого в хищениях бюджетных средств, растрате и создании преступного сообщества.
Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны по подозрению в хищениях в особо крупном размере, в отношении них были заведены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества».
Группа компаний «Сумма» объединяет крупные активы в транспортной, строительной и нефтегазовой отраслях. Младший из братьев Зиявудин занимает 63-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes.
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