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    Совладелец «Суммы» заявил, что обращался в ФСБ в связи с хищением активов ОЗК

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    Совладелец «Суммы» заявил, что обращался в ФСБ в связи с хищением активов ОЗК

    Совладелец «Суммы» заявил, что обращался в ФСБ в связи с хищением активов ОЗК

    Совладелец и председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов рассказал, что неоднократно обращал внимание правоохранительных органов на результаты аудита, проведенного в Объединенной зерновой компании (ОЗК).

    Зиявудин Магомедов: «Когда мы стали инвесторами, была проведена аудиторская оценка состояния предприятия. В рамках выявленной при аудите пропаже активов, скажем так, невозвратной дебиторки, были неоднократно написаны заявления в следственные органы, в том числе в Следственный Департамент МВД и органы ФСБ тоже, но не нашли отклика».

    На заседании в Тверском суде Москвы бизнесмен уточнил, что по результатам проведенного аудита убыток компании составлял минус 1,5 млрд рублей, а дебиторская задолженность — 3 млрд рублей.

    Ранее суд в Москве арестовал Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, подозреваемого в хищениях бюджетных средств, растрате и создании преступного сообщества.

    Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны по подозрению в хищениях в особо крупном размере, в отношении них были заведены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества».

    Группа компаний «Сумма» объединяет крупные активы в транспортной, строительной и нефтегазовой отраслях. Младший из братьев Зиявудин занимает 63-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes.

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