«Спартак» одержал победу над «Тосно»

Московский «Спартак» победил «Тосно» из Ленинградской области, сократив тем самым отставание от лидера чемпионата «Локомотива» до двух очков.

Встреча, прошедшая в Москве в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу, закончилась победой «Спартака» со счетом 2:1. В составе красно-белых отличились Фернандо (45+1 минута) и Луис Адриано (75). В составе «Тосно» забитым мячом отметился Павел Погребняк (80).



Таким образом, «Спартак» набрал 47 очков, сократив до двух баллов отставание от московского «Локомотива», возглавляющего турнирную таблицу.