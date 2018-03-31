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    «Спартак» одержал победу над «Тосно»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    «Спартак» одержал победу над «Тосно»

    «Спартак» одержал победу над «Тосно»

    «Спартак» одержал победу над «Тосно»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • Московский «Спартак» победил «Тосно» из Ленинградской области, сократив тем самым отставание от лидера чемпионата «Локомотива» до двух очков.

    Встреча, прошедшая в Москве в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу, закончилась победой «Спартака» со счетом 2:1. В составе красно-белых отличились Фернандо (45+1 минута) и Луис Адриано (75). В составе «Тосно» забитым мячом отметился Павел Погребняк (80).

    Таким образом, «Спартак» набрал 47 очков, сократив до двух баллов отставание от московского «Локомотива», возглавляющего турнирную таблицу.

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