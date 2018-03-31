«Спартак» одержал победу над «Тосно»

Московский «Спартак» победил «Тосно» из Ленинградской области, сократив тем самым отставание от лидера чемпионата «Локомотива» до двух очков.
Встреча, прошедшая в Москве в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу, закончилась победой «Спартака» со счетом 2:1. В составе красно-белых отличились Фернандо (45+1 минута) и Луис Адриано (75). В составе «Тосно» забитым мячом отметился Павел Погребняк (80).
Таким образом, «Спартак» набрал 47 очков, сократив до двух баллов отставание от московского «Локомотива», возглавляющего турнирную таблицу.
Таким образом, «Спартак» набрал 47 очков, сократив до двух баллов отставание от московского «Локомотива», возглавляющего турнирную таблицу.
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