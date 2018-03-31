Первая группа выдворенных дипломатов покинула посольство РФ в Вашингтоне

Первая группа российских дипломатов и их родных, которых решили выслать из США в связи с делом Скрипаля, покинула здание посольства РФ в Вашингтоне и выехала в аэропорт.
Автобус с высылаемыми российскими дипломатами и машины сопровождения покинули территорию посольства РФ в Вашингтоне под марш «Прощание славянки», так же, как в Лондоне, откуда ранее были выдворены 23 сотрудника посольства.
Второй автобус с россиянами отправится в аэропорт в 15:00 по местному времени (22:00 мск). В общей сложности в субботу США покинет 171 человек, включая родственников дипломатов. За ними в Вашингтон прибыли два самолета, один из которых также совершит посадку в Нью-Йорке, откуда заберет еще 14 семей дипломатов.
Посол РФ в США Анатолий Антонов опубликовал на странице российского диппредставительства в Twitter видеообращение. В нем он заявил, что высылаемые дипломаты не являются врагами США, напротив, они работали над развитием отношений между странами.
Анатолий Антонов: «Власти США высылают друзей Америки. Наши дипломаты развивали сотрудничество между Россией и США в различных сферах, среди которых бизнес, наука, культура, исследование космического пространства и совместные поиски военнопленных и пропавших без вести. Это печальное решение».
Напомним, власти США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с отравлением в Солсбери, в котором Лондон обвинил Москву, не приведя убедительных доказательств. К высылке российских дипломатов по просьбе Великобритании присоединился ряд европейских стран. В Москве объявили об ответных мерах.
Второй автобус с россиянами отправится в аэропорт в 15:00 по местному времени (22:00 мск). В общей сложности в субботу США покинет 171 человек, включая родственников дипломатов. За ними в Вашингтон прибыли два самолета, один из которых также совершит посадку в Нью-Йорке, откуда заберет еще 14 семей дипломатов.
Посол РФ в США Анатолий Антонов опубликовал на странице российского диппредставительства в Twitter видеообращение. В нем он заявил, что высылаемые дипломаты не являются врагами США, напротив, они работали над развитием отношений между странами.
Анатолий Антонов: «Власти США высылают друзей Америки. Наши дипломаты развивали сотрудничество между Россией и США в различных сферах, среди которых бизнес, наука, культура, исследование космического пространства и совместные поиски военнопленных и пропавших без вести. Это печальное решение».
Напомним, власти США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с отравлением в Солсбери, в котором Лондон обвинил Москву, не приведя убедительных доказательств. К высылке российских дипломатов по просьбе Великобритании присоединился ряд европейских стран. В Москве объявили об ответных мерах.
#Antonov: Relations between ordinary people should not suffer. We will do everything in our capacity to make sure that Americans have zero problems with trips to @Russia. Once Americans #visitRussia — they will understand why we love it so much and why we are so proud of it🇷🇺 pic.twitter.com/tJYVhc8E1p— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 31 марта 2018 г.
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