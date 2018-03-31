Билялетдинов уволен из ФК «СКА-Хабаровск» через три месяца после назначения

Ринат Билялетдинов продержался на посту главного тренера футбольного клуба
«СКА-Хабаровск» лишь три месяца. Руководство клуба и специалист договорились о досрочном расторжении контракта.
Информация об увольнении тренера появилась после матча 24-го тура чемпионата России, в котором «СКА-Хабаровск» на выезде сыграл вничью с грозненским «Ахматом».
«СКА-Хабаровск»: «Попечительский совет ФК „СКА-Хабаровск“ и главный тренер Ринат Билялетдинов приняли решение прекратить трудовые отношения по соглашению сторон. Тренерский штаб команды покидает и специалист по физической подготовке Евгений Бондаренко. Руководство клуба благодарит тренеров за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере».
Билялетдинов возглавил «СКА-Хабаровск» в декабре 2017 года, сменив на этом посту Алексея Поддубского. После 24 матчей клуб с 13 очками замыкают турнирную таблицу.
«СКА-Хабаровск»: «Попечительский совет ФК „СКА-Хабаровск“ и главный тренер Ринат Билялетдинов приняли решение прекратить трудовые отношения по соглашению сторон. Тренерский штаб команды покидает и специалист по физической подготовке Евгений Бондаренко. Руководство клуба благодарит тренеров за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере».
Билялетдинов возглавил «СКА-Хабаровск» в декабре 2017 года, сменив на этом посту Алексея Поддубского. После 24 матчей клуб с 13 очками замыкают турнирную таблицу.
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