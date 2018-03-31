Когда старость в радость: секреты энергичных долгожителей

Правильная старость — новый тренд нашего времени. Те, кто уже по возрасту должны были перейти в разряд
бабушек-старушек, вместо того, чтобы нянчиться с внуками и сплетничать на скамейках и завалинках, оккупируют подиумы и редакции модного глянца. Пенсионеры-диджеи и бабушки-альпинистки — теперь это никакое не исключение, а новые правила жизни.
Интернет наводнили ролики, в которых новые правила жизни тех кому «за». Миллионы лайков тем, кому по барабану пенсионные стереотипы. Каждый герой — вне возраста. В каждом кадре — рецепт, как провести старость на всю катушку. В каждом снимке — яркий, неповторимый стиль тех, кто и чувствует, и выглядит в 90 круче, чем большинство 20-летних.
Те, кого язык не поворачивается назвать старушками, покоряют подиум в Москве на Неделе высокой моды. В образах российских дизайнеров для моделей «третьего возраста» продумано все до мельчайших деталей: шляпки, авторская бижутерия. Яркий макияж и прически от топ-стилистов завораживают.
Академик Владимир Ивашкин взялся за испытание нового лекарственного препарата, который разработала группа ученых из Приморья. В лабораториях создали уникальный комплекс из морских ежей, который борется с болезнями, возникающими в пожилом возрасте, и препарат на основе древесины, позволяющий ликвидировать клеточные поломки. Пока терапевтический эффект всех препаратов, призванных победить старость, — на стадии испытаний. Альтернативные методы, как выиграть схватку со временем, пошли в массы: популярная процедура — укусы пчел.
А что скажут те, на кого принято оглядываться? Ведь артист в любом возрасте просто обязан радовать зрительский глаз. Владимиру Винокуру исполняется 70, а разве дашь?!
Корреспондент: «В чем секрет?»
Владимир Винокур, народный артист РСФСР: «Я отдыхаю на работе. Я считаю, что жизнь в 70 только начинается».
Его друг Лев Лещенко уверен: ничего нет важнее личной мотивации.
Лев Лещенко, народный артист РСФСР: «Надо подходить к зеркалу почаще и обращать на себя внимание, и говорить: „Мужик, ты нормально держишься!“»
Подробнее — в материале репортера «Центрального телевидения» Аллы Давыдовой.
Те, кого язык не поворачивается назвать старушками, покоряют подиум в Москве на Неделе высокой моды. В образах российских дизайнеров для моделей «третьего возраста» продумано все до мельчайших деталей: шляпки, авторская бижутерия. Яркий макияж и прически от топ-стилистов завораживают.
Академик Владимир Ивашкин взялся за испытание нового лекарственного препарата, который разработала группа ученых из Приморья. В лабораториях создали уникальный комплекс из морских ежей, который борется с болезнями, возникающими в пожилом возрасте, и препарат на основе древесины, позволяющий ликвидировать клеточные поломки. Пока терапевтический эффект всех препаратов, призванных победить старость, — на стадии испытаний. Альтернативные методы, как выиграть схватку со временем, пошли в массы: популярная процедура — укусы пчел.
А что скажут те, на кого принято оглядываться? Ведь артист в любом возрасте просто обязан радовать зрительский глаз. Владимиру Винокуру исполняется 70, а разве дашь?!
Корреспондент: «В чем секрет?»
Владимир Винокур, народный артист РСФСР: «Я отдыхаю на работе. Я считаю, что жизнь в 70 только начинается».
Его друг Лев Лещенко уверен: ничего нет важнее личной мотивации.
Лев Лещенко, народный артист РСФСР: «Надо подходить к зеркалу почаще и обращать на себя внимание, и говорить: „Мужик, ты нормально держишься!“»
Подробнее — в материале репортера «Центрального телевидения» Аллы Давыдовой.
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