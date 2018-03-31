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    Сирийская армия освободила от боевиков все города и поселения Восточной Гуты

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    Сирийская армия освободила от боевиков все города и поселения Восточной Гуты

    Сирийская армия освободила от боевиков все города и поселения Восточной Гуты

    Сирийская армия освободила от боевиков все города и поселения Восточной Гуты
  • Фото: Associated Press © 2018

    • Правительственная армия Сирии при поддержке союзных сил освободила от террористов все населенные пункты и города в пригороде Дамаска Восточная Гута.

    Об этом сообщается в официальном заявлении командования сирийской армии, передает РИА Новости.

    Из заявления: «После ряда тщательно спланированных сражений и боевых действий, выполненных нашими вооруженными силами при взаимодействии с дружественными и союзными силами, восстановлен контроль над всеми городами и поселениями Восточной Гуты в пригороде Дамаска».

    смотретьВосточную Гуту покинули более 150 тысяч мирных жителей
    Восточную Гуту покинули более 150 тысяч мирных жителей
    Ранее террористы ежедневно вели минометные и ракетные обстрелы Дамаска с территории Восточной Гуты. По данным источника, Восточную Гуту готовится покинуть последняя колонна автобусов с боевиками и членами их семей, которые решили сдаться. Они отравятся в Идлиб. Колонна состоит из 65 автобусов, в них почти 3000 человек, в том числе 1000 боевиков.

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