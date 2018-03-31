«Пакс Американа»: сын Хрущёва объяснил НТВ логику антироссийских действий США

Пять слайдов плюс титульный лист — в реалиях современной западной политики этого достаточно, чтобы 24 государства выгнали более сотни российских дипломатов.
Если верить официальным высказываниям американского Госдепа, то «у России длинные руки, у России много щупалец». Официального представителя Госдепа Хизер Нойерт даже на всякий случай переспросили: «Руки и щупальца?».
Хизер Нойерт, официальный представитель Госдепа США: «Руки и щупальца. Точно. Это как глубоководное чудовище».
Возможно, именно эти больные фантазии и подтолкнули закрыть генконсульство России в Сиэтле. Мол, там рядом американская база подводных лодок, а русские шпионы с щупальцами так и тянутся к ней.
Под руку ударной американской дипломатии попал и Российский культурный центр в Вашингтоне. Флаг с него не снимают, он продолжит свою работу, но руководителя отправляют домой.
Олег Жиганов, руководитель Российского культурного центра в Вашингтоне: «У нас нет политических мероприятий. Все темы, которые мы здесь обсуждаем, связаны с культурой, с наукой, образованием. Здесь нет тем, связанных с политикой».
Сергей Никитич Хрущёв — сын советского генсека Никиты Сергеевича Хрущёва — профессор американского университета Брауна. Он уже третий десяток лет живет в США и прекрасно понял всю суть американской национальной психологии.
Сергей Хрущёв: «Нет, холодной войны нет, есть заблуждение. Сегодня за так называемое плохое поведение эта сверхдержава наказывает Россию, и это совершенно другая ситуация. Американцы никогда никого равным не признавали. Они уверены: был „Пакс Романа“ — мир римский во времена Римской империи, а сейчас официально это „Пакс Американа“».
А как поступил бы отец?
Сергей Хрущёв: «Конечно, так же. Он не мог допустить, чтобы Россия, так же как Германия или Япония, подчинялась генералу Макартуру или генералу Паттону».
Но американская логика в исполнении знатока холодной войны — советника Рейгана, а ныне консультанта Госдепа Эдварда Люттвака — другая. Кто виноват в происходящем? Москва.
Эдвард Люттвак, американский политолог и экономист, историк, специалист по международным отношениям и военной стратегии: «То, что происходит сейчас, — это причина провала в прошлом году. И это исходило от Москвы. У нас был новый американский президент, который публично декларировал, что он хочет сконцентрироваться на американской силе против Китая. А какой ответ был из Москвы? Никакой, ноль!»
Сергей Хрущёв: «Американцы под холодной войной понимают борьбу со злом, которое олицетворял Советский Союз, коммунизм, а теперь Россия — тоже зло, то же самое, разницы никакой нет».
Подробности — в репортаже Николая Дубинина.
Хизер Нойерт, официальный представитель Госдепа США: «Руки и щупальца. Точно. Это как глубоководное чудовище».
Возможно, именно эти больные фантазии и подтолкнули закрыть генконсульство России в Сиэтле. Мол, там рядом американская база подводных лодок, а русские шпионы с щупальцами так и тянутся к ней.
Под руку ударной американской дипломатии попал и Российский культурный центр в Вашингтоне. Флаг с него не снимают, он продолжит свою работу, но руководителя отправляют домой.
Олег Жиганов, руководитель Российского культурного центра в Вашингтоне: «У нас нет политических мероприятий. Все темы, которые мы здесь обсуждаем, связаны с культурой, с наукой, образованием. Здесь нет тем, связанных с политикой».
Сергей Никитич Хрущёв — сын советского генсека Никиты Сергеевича Хрущёва — профессор американского университета Брауна. Он уже третий десяток лет живет в США и прекрасно понял всю суть американской национальной психологии.
Сергей Хрущёв: «Нет, холодной войны нет, есть заблуждение. Сегодня за так называемое плохое поведение эта сверхдержава наказывает Россию, и это совершенно другая ситуация. Американцы никогда никого равным не признавали. Они уверены: был „Пакс Романа“ — мир римский во времена Римской империи, а сейчас официально это „Пакс Американа“».
А как поступил бы отец?
Сергей Хрущёв: «Конечно, так же. Он не мог допустить, чтобы Россия, так же как Германия или Япония, подчинялась генералу Макартуру или генералу Паттону».
Но американская логика в исполнении знатока холодной войны — советника Рейгана, а ныне консультанта Госдепа Эдварда Люттвака — другая. Кто виноват в происходящем? Москва.
Эдвард Люттвак, американский политолог и экономист, историк, специалист по международным отношениям и военной стратегии: «То, что происходит сейчас, — это причина провала в прошлом году. И это исходило от Москвы. У нас был новый американский президент, который публично декларировал, что он хочет сконцентрироваться на американской силе против Китая. А какой ответ был из Москвы? Никакой, ноль!»
Сергей Хрущёв: «Американцы под холодной войной понимают борьбу со злом, которое олицетворял Советский Союз, коммунизм, а теперь Россия — тоже зло, то же самое, разницы никакой нет».
Подробности — в репортаже Николая Дубинина.
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