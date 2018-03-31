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    Сотни кремлевских курсантов получили дипломы на Красной площади. армия и флот РФ, выпускники, Красная площадь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотни кремлевских курсантов получили дипломы на Красной площади

    Сотни кремлевских курсантов получили дипломы на Красной площади

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    Сотни кремлевских курсантов получили дипломы на Красной площади

    Сотни кремлевских курсантов получили дипломы на Красной площади

    Сотни кремлевских курсантов получили дипломы на Красной площади

      В России проходят выпускные в военных училищах и вузах. Торжественные церемонии состоялись в Новосибирске, Казани, Сызрани, Челябинске и во многих других городах. А в Москве на Красной площади дипломы получали кремлевские курсанты.

      Выпускной курсантов Московского высшего общевойскового командного училища — это целая церемония с вековой историей, традиция, заложенная в революционные годы первым выпуском тогда еще школы пулеметчиков. В то время казармы и учебные корпуса располагались прямо в Кремле. Поэтому их до сих пор так и называют: кремлевские курсанты, и они — единственные из всех выпускников военных вузов удостоены чести получать дипломы на Красной площади.

      Сибиряк Дмитрий Ханжин — военный в третьем поколении. Дед и отец в свое время служили в инженерных войсках.

      Дмитрий Ханжин, выпускник Московского высшего общевойскового командного училища: «Для меня это всегда был лучший пример. Всегда мечтал быть защитником своей семьи, своего дома, родины».

      В одном строю с Дмитрием — более 280 выпускников. Семеро из них получили свои первые награды — золотые медали за успехи в учебе. Это элита российской армии.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Евгения Голованова.

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