Сотни кремлевских курсантов получили дипломы на Красной площади

В России проходят выпускные в военных училищах и вузах. Торжественные церемонии состоялись в Новосибирске, Казани, Сызрани, Челябинске и во многих других городах. А в Москве на Красной площади дипломы получали кремлевские курсанты.

Выпускной курсантов Московского высшего общевойскового командного училища — это целая церемония с вековой историей, традиция, заложенная в революционные годы первым выпуском тогда еще школы пулеметчиков. В то время казармы и учебные корпуса располагались прямо в Кремле. Поэтому их до сих пор так и называют: кремлевские курсанты, и они — единственные из всех выпускников военных вузов удостоены чести получать дипломы на Красной площади.



Сибиряк Дмитрий Ханжин — военный в третьем поколении. Дед и отец в свое время служили в инженерных войсках.



Дмитрий Ханжин, выпускник Московского высшего общевойскового командного училища: «Для меня это всегда был лучший пример. Всегда мечтал быть защитником своей семьи, своего дома, родины».



В одном строю с Дмитрием — более 280 выпускников. Семеро из них получили свои первые награды — золотые медали за успехи в учебе. Это элита российской армии.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Евгения Голованова.