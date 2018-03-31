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    «Локомотив» проиграл «Амкару» в Москве

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф
    «Локомотив» проиграл «Амкару» в Москве

    «Локомотив» проиграл «Амкару» в Москве

    «Локомотив» проиграл «Амкару» в Москве
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф

    • Московский «Локомотив», лидирующий в чемпионате России, потерпел неожиданное поражение от пермского «Амкара» в матче 24-го тура.

    Матч для железнодорожников носил статус гостевого, однако из-за неудовлетворительного состояния поля в Перми было принято перенести его в Черкизово. Стороны договорились, что столичный клуб оплатит все расходы, связанные с переездом «Амкара», а пермский клуб получит всю выручку от продажи билетов.

    Началась встреча с минуты молчания в память о жертвах пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. На игру футболисты и судейская бригада вышли в траурных футболках, а болельщики весь первый тайм провели в тишине.

    Счет открыл «Локомотив» с пенальти — на 16-й минуте с точки не промахнулся Мануэл Фернандеш. А вскоре после перерыва железнодорожники получили пенальти уже в свои ворота, и нападающий пермяков Аарон Оланаре шанс сравнять счет не упустил. Через 10 минут он же забил победный гол — 2:1 в пользу «Амкара». Более того, в компенсированное ко второму тайму время за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов.





    «Локомотив» лидирует в чемпионате России с 49 очками в активе, опережая на пять баллов «Спартак». Красно-белым свой матч 24-го тура еще только предстоит провести — позднее сегодня москвичи примут «Тосно». Правда, у «Локомотива» останется игра в запасе (на более поздний срок перенесена домашняя игра 23-го тура против грозненского «Ахмата»).

    «Амкар» с 25 очками поднялся на 12-ю строчку, покинув зону вылета.

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