«Ты супер!», выпуск восьмой: Зарема Шайхитдинова

Зарема представляет на конкурсе «Ты супер!» башкирскую деревню Равилово.
Жизнь Заремы Шайхитдиновой круто изменилась после смерти отца. Девочке тогда было всего пять лет. От чего умер папа, она до сих пор не знает. Ей известно, что он играл в ансамбле на синтезаторе, а мама пела. Но после смерти отца не стало ни музыки, ни гастролей, ни семьи. Мама начала пить, и Зарему вместе с младшим братиком забрали в детский дом. На каникулы их брали к себе дедушка и бабушка, а иногда — двоюродный брат, который заменил девочке отца, но два года назад он умер. Иногда к Зареме приезжает мама, они говорят обо всем на свете, но никогда речь не заходит о возвращении девочки домой.
Зарема исполнила песню Titanium. Владимир Пресняков единственный нажал зеленую кнопку. Он признался, что ему очень понравилось выступление конкурсантки, и попросил участницу спеть какую-нибудь народную башкирскую песню. На этот раз исполнение девочки привело членов жюри в полный восторг. Сергей Лазарев заявил, что конкурсантка заслуживает пройти в следующий тур, но, к сожалению, троим из четырех судей не удалось с первого раза оценить ее голос.
В результате Пресняков попросил сделать ему подарок на 50-летие и пропустить Зарему в следующий тур с условием, что он сам будет с ней заниматься.
Зарема исполнила песню Titanium. Владимир Пресняков единственный нажал зеленую кнопку. Он признался, что ему очень понравилось выступление конкурсантки, и попросил участницу спеть какую-нибудь народную башкирскую песню. На этот раз исполнение девочки привело членов жюри в полный восторг. Сергей Лазарев заявил, что конкурсантка заслуживает пройти в следующий тур, но, к сожалению, троим из четырех судей не удалось с первого раза оценить ее голос.
В результате Пресняков попросил сделать ему подарок на 50-летие и пропустить Зарему в следующий тур с условием, что он сам будет с ней заниматься.
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