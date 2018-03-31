«Ты супер!», выпуск восьмой: Алина Захарова

15-летняя Алина приехала в Москву на конкурс «Ты супер!» из Крыма. Она представляет село Железнодорожное.
Алина Захарова, наверное, даже не ответит на вопрос, любила ли она маму когда-нибудь. Боялась точно. А потом страх пропал, потому что мама пропала. И этот день девочка запомнила навсегда. Алине тогда было три года. О своем отце девочка никогда не слышала, знает только, что ее рождения не ждал, он сбежал и бросил мать. У Алины осталась только бабушка. Больше всего девочка боится остаться одна. Возвращения матери она больше не ждет.
Алина исполнила песню «Осень». Юлианна Караулова после окончания выступления высказала мнение, что стеснение помешало девочке раскрыться на сцене, но у участницы явно есть потенциал.
Поддержать девочку пришла группа «Лицей», чью песню она исполнила. Вокалистка Настя Макаревич с уверенностью заявила, что это выступление станет для Алины Захаровой началом большого пути.
Алина исполнила песню «Осень». Юлианна Караулова после окончания выступления высказала мнение, что стеснение помешало девочке раскрыться на сцене, но у участницы явно есть потенциал.
Поддержать девочку пришла группа «Лицей», чью песню она исполнила. Вокалистка Настя Макаревич с уверенностью заявила, что это выступление станет для Алины Захаровой началом большого пути.
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