«Ты супер!», выпуск восьмой: Намик Джабраилов

«Ты супер!» — международный вокальный конкурс.
12-летний Намик Джабраилов прибыл на проект из древнего азербайджанского города Загатала.
12-летний Намик Джабраилов — серьезный, настороженный, обдумывающий каждое слово. Но как только речь заходит о младшем брате, Намик расплывается в улыбке. Родители оставили Намика в Азербайджане, а сами уехали в Казахстан. Младший сын живет с ними, а вот Намик — в школе-интернате, иногда — у бабушки и дедушки. Мама приезжала в гости два месяца назад, а вот отца мальчик не видел уже полтора года.
На сцене участник задорно исполнил песню «Королева красоты». Члены жюри высоко оценили выступление, а Юлианна Караулова выразила уверенность, что участник их еще удивит.
На сцене участник задорно исполнил песню «Королева красоты». Члены жюри высоко оценили выступление, а Юлианна Караулова выразила уверенность, что участник их еще удивит.
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