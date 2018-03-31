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    «Ты супер!», выпуск восьмой: Намик Джабраилов. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск восьмой: Намик Джабраилов

    «Ты супер!», выпуск восьмой: Намик Джабраилов

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    «Ты супер!», выпуск восьмой: Намик Джабраилов

    «Ты супер!», выпуск восьмой: Намик Джабраилов

    «Ты супер!», выпуск восьмой: Намик Джабраилов

      «Ты супер!» — международный вокальный конкурс. 12-летний Намик Джабраилов прибыл на проект из древнего азербайджанского города Загатала.

      12-летний Намик Джабраилов — серьезный, настороженный, обдумывающий каждое слово. Но как только речь заходит о младшем брате, Намик расплывается в улыбке. Родители оставили Намика в Азербайджане, а сами уехали в Казахстан. Младший сын живет с ними, а вот Намик — в школе-интернате, иногда — у бабушки и дедушки. Мама приезжала в гости два месяца назад, а вот отца мальчик не видел уже полтора года.



      На сцене участник задорно исполнил песню «Королева красоты». Члены жюри высоко оценили выступление, а Юлианна Караулова выразила уверенность, что участник их еще удивит.

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