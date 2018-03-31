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    «Ты супер!», выпуск восьмой: Роман Дружинин. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск восьмой: Роман Дружинин

    «Ты супер!», выпуск восьмой: Роман Дружинин

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    «Ты супер!», выпуск восьмой: Роман Дружинин

    «Ты супер!», выпуск восьмой: Роман Дружинин

    «Ты супер!», выпуск восьмой: Роман Дружинин

      Рома Дружинин участвовал в первом сезоне «Ты супер!». Он дошел до четвертьфинала. Тогда жюри сочло, что мальчику нужно поработать и подготовиться тщательнее. В результате участник из Красноярского края решил попробовать свои силы снова.

      Первый выход Романа Дружинина на сцену «Ты супер!» взорвал эфир. Тогда он завоевал четыре зеленые кнопки, а после спел дуэтом с Сосо Павлиашвили. Мальчик так высоко поднял планку, что во втором выступлении до нее чуть-чуть недотянул.

      Кажется, это его судьба располагает и к лирике, и к драме. Первые годы жизни Роман Дружинин совсем не помнит. А когда он попал в детский дом, столкнулся с унижениями, болью, обидами и одиночеством. В 11 лет в его жизни появилась новая мама — Вера. Но всю жизнь мальчика мучил вопрос, кто он по национальности. В детдоме его дразнили цыганенком. На проекте «Ты супер!» он узнал правду: его биологическая мама русская, а отец из Индии.



      В этот раз на сцену мальчик вышел с композицией Running. Юноша заслужил овации зала и одобрение жюри. Игорь Крутой признался, что у него нет никаких претензий к выступлению участника, более того, он считает Рому уже готовым артистом.

      После выступления мальчика ждала новая встреча с Сосо Павлиашвили, который подарил участнику телефон. А затем они вместе исполнили песню «Каждый день».

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