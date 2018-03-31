Вадим Такменёв вернул в проект «Ты супер!» одну из участниц

Ведущий международного вокального конкурса «Ты супер!» Вадим Такменёв в финале отборочного тура преподнес зрителям сюрприз и вернул в проект одну из участниц.
В конце отборочного тура Вадим Такменёв решил воспользоваться своим особым правом ведущего добавить одну зеленую кнопку участнику. Таким образом он вернул в проект Яну Лоленко из Воронежской области.
После выступления девочки мнения жюри разделились поровну. Голос ведущего подарил ей путевку в следующий тур.
После выступления девочки мнения жюри разделились поровну. Голос ведущего подарил ей путевку в следующий тур.
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