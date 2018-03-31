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    Вадим Такменёв вернул в проект «Ты супер!» одну из участниц. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВадим Такменёв вернул в проект «Ты супер!» одну из участниц

    Вадим Такменёв вернул в проект «Ты супер!» одну из участниц

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    Вадим Такменёв вернул в проект «Ты супер!» одну из участниц

    Вадим Такменёв вернул в проект «Ты супер!» одну из участниц

    Вадим Такменёв вернул в проект «Ты супер!» одну из участниц

      Ведущий международного вокального конкурса «Ты супер!» Вадим Такменёв в финале отборочного тура преподнес зрителям сюрприз и вернул в проект одну из участниц.

      В конце отборочного тура Вадим Такменёв решил воспользоваться своим особым правом ведущего добавить одну зеленую кнопку участнику. Таким образом он вернул в проект Яну Лоленко из Воронежской области.

      После выступления девочки мнения жюри разделились поровну. Голос ведущего подарил ей путевку в следующий тур.

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