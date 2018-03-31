«Ты супер!», выпуск восьмой: Арина Гуляева

12-летняя Арина Гуляева приехала на конкурс из Парижа, только не французского. Речь идет о районе Сыктывкара, в котором живет юная певица. На конкурсе «Ты супер!» девочка представляет Республику Коми.
Арину Гуляеву забрали в детский дом два года назад из школы, с уроков. Сказали, что там ей будет лучше. Мама пила, не работала, о дочери не заботилась и все время где-то пропадала. Но девочка со слезами на глазах говорит, что больше всего на свете хочет домой, к любимой бабушке, которая прикована к постели.
Арина задорно спела «Ясный мой свет». Владимир Пресняков — младший в последнюю секунду выступления успел нажать зеленую кнопку. Но в результате мнения жюри разделились поровну. Сергей Лазарев отметил, что девочка допустила много ошибок в исполнении, но при этом он оценил ее выразительный актерский талант. У других членов жюри тоже нашлись для Арины как похвала, так и замечания. А за сценой девочку ждала встреча с ее первым педагогом по вокалу, которая разглядела в девочке музыкальный талант.
Арина задорно спела «Ясный мой свет». Владимир Пресняков — младший в последнюю секунду выступления успел нажать зеленую кнопку. Но в результате мнения жюри разделились поровну. Сергей Лазарев отметил, что девочка допустила много ошибок в исполнении, но при этом он оценил ее выразительный актерский талант. У других членов жюри тоже нашлись для Арины как похвала, так и замечания. А за сценой девочку ждала встреча с ее первым педагогом по вокалу, которая разглядела в девочке музыкальный талант.
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