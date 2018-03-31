«Ты супер!», выпуск восьмой: Артём Семёнов

«Ты супер!» — международный конкурс, в котором участвуют дети из разных стран. Артём Семёнов прибыл на проект из латвийского города Даугавпилс.
Артём Семёнов потерял мать, когда ему было шесть лет. У нее был рак поджелудочной железы. С тех пор он живет с бабушкой. Со смерти матери прошло 12 лет, поэтому об этом он говорит отстраненно, без слез. Но юноша очень хотел бы помнить о ней хоть что-то. А отец бросил Артёма и много лет не общался с ним, но, когда вернулся в его жизнь, мальчик уже не смог почувствовать с ним никакой связи.
Артём исполнил композицию Dusk Till Dawn. Решающие две зеленые кнопки от Сергея Лазарева и Игоря Крутого мальчик заполучил в последние секунды выступления. А вот первым «зеленый свет» участнику дал Владимир Пресняков — младший, который признался, что вспомнил себя, глядя на конкурсанта.
Артём исполнил композицию Dusk Till Dawn. Решающие две зеленые кнопки от Сергея Лазарева и Игоря Крутого мальчик заполучил в последние секунды выступления. А вот первым «зеленый свет» участнику дал Владимир Пресняков — младший, который признался, что вспомнил себя, глядя на конкурсанта.
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