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    Слипнется или нет: правда и мифы о переедании сладостей. еда, здоровье, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСлипнется или нет: правда и мифы о переедании сладостей

    Слипнется или нет: правда и мифы о переедании сладостей

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    Слипнется или нет: правда и мифы о переедании сладостей

    Слипнется или нет: правда и мифы о переедании сладостей

    Слипнется или нет: правда и мифы о переедании сладостей

      Зрителя НТВ из Подмосковья то ли в шутку, то ли всерьез заинтересовал вопрос: «Правда ли, как нас пугали в детстве, „слипнется“, если съесть много сладкого?».

      Отвечает программа «Еда живая и мертвая»: в прямом смысле такого случиться, конечно, не может, но серьезно подкосить нормальную работу кишечника конфетам и тортам очень даже под силу.

      Ландыш Губайдуллина, врач-гастроэнтеролог: «Когда мы употребляем большое количество сладостей, у нас идет активное расщепление сладких продуктов в кишечнике, увеличивается активное газообразование, вздутие живота, увеличивается и растягивается кишечник».

      Регулярное превышение максимальной здоровой дозы сахара (для взрослого это 35 граммов в день) нарушает еще и работу сердца, мозга, ухудшает иммунитет. Если пища вдобавок жирная, то могут начаться и болезненные кишечные спазмы — колики, вплоть до временной (динамической) непроходимости, из-за которой, возможно, придется даже обратиться к врачу. Так что детей пугают вовсе не зря.

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