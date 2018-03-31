Слипнется или нет: правда и мифы о переедании сладостей

Зрителя НТВ из Подмосковья то ли в шутку, то ли всерьез заинтересовал вопрос: «Правда ли, как нас пугали в детстве, „слипнется“, если съесть много сладкого?».
Отвечает программа «Еда живая и мертвая»: в прямом смысле такого случиться, конечно, не может, но серьезно подкосить нормальную работу кишечника конфетам и тортам очень даже под силу.
Ландыш Губайдуллина, врач-гастроэнтеролог: «Когда мы употребляем большое количество сладостей, у нас идет активное расщепление сладких продуктов в кишечнике, увеличивается активное газообразование, вздутие живота, увеличивается и растягивается кишечник».
Регулярное превышение максимальной здоровой дозы сахара (для взрослого это 35 граммов в день) нарушает еще и работу сердца, мозга, ухудшает иммунитет. Если пища вдобавок жирная, то могут начаться и болезненные кишечные спазмы — колики, вплоть до временной (динамической) непроходимости, из-за которой, возможно, придется даже обратиться к врачу. Так что детей пугают вовсе не зря.
Ландыш Губайдуллина, врач-гастроэнтеролог: «Когда мы употребляем большое количество сладостей, у нас идет активное расщепление сладких продуктов в кишечнике, увеличивается активное газообразование, вздутие живота, увеличивается и растягивается кишечник».
Регулярное превышение максимальной здоровой дозы сахара (для взрослого это 35 граммов в день) нарушает еще и работу сердца, мозга, ухудшает иммунитет. Если пища вдобавок жирная, то могут начаться и болезненные кишечные спазмы — колики, вплоть до временной (динамической) непроходимости, из-за которой, возможно, придется даже обратиться к врачу. Так что детей пугают вовсе не зря.
Комментарии