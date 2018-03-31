Селедка под шубой, оливье, винегрет: чем грозят здоровью любимые салаты

Массовые отравления салатами — сюжет, который постоянно встречается в новостях. И неудивительно. По словам пищевых технологов, салаты — одно из самых плохо хранящихся блюд. Микроорганизмы прекрасно себя чувствуют в теплой, влажной, питательной среде.
Готовить салаты впрок — не лучшая идея, даже когда не добавляешь соусы. А еще микробиологи советуют не только не заправлять, но и не перемешивать.
Георгий Дубцов, профессор, заведующий кафедрой «Технологии индустрии питания» Московского государственного университета пищевых производств: «Любое смешивание дает дополнительный сок. Влага всегда является средой, которая способствует развитию микроорганизмов».
Хранить салат даже в таком виде в холодильнике лучше не более 18 часов.
Многие опасаются смешения большого количества ингредиентов: справится ли с ними организм? Физиологи говорят, что проблемы тут нет никакой: наше пищеварение имеет инструменты для усвоения самых разных компонентов одновременно.
Но как быть с салатами магазинными — теми, что продают на развес и в упаковках? Товар это популярный, несмотря на окружающие его слухи о том, что на такие салаты пускают продукты с истекающим сроком годности, порчу маскируют обилием майонеза, а залежалое смешивают со свежим.
Программа «Еда живая и мертвая» сдала в лабораторию четыре образца салата оливье, купленного в элитном магазине, обычном супермаркете, в придорожной столовой и в заводской упаковке.
Результаты, а также рецепты вкусных и полезных салатов — в сюжете программы.
Георгий Дубцов, профессор, заведующий кафедрой «Технологии индустрии питания» Московского государственного университета пищевых производств: «Любое смешивание дает дополнительный сок. Влага всегда является средой, которая способствует развитию микроорганизмов».
Хранить салат даже в таком виде в холодильнике лучше не более 18 часов.
Многие опасаются смешения большого количества ингредиентов: справится ли с ними организм? Физиологи говорят, что проблемы тут нет никакой: наше пищеварение имеет инструменты для усвоения самых разных компонентов одновременно.
Но как быть с салатами магазинными — теми, что продают на развес и в упаковках? Товар это популярный, несмотря на окружающие его слухи о том, что на такие салаты пускают продукты с истекающим сроком годности, порчу маскируют обилием майонеза, а залежалое смешивают со свежим.
Программа «Еда живая и мертвая» сдала в лабораторию четыре образца салата оливье, купленного в элитном магазине, обычном супермаркете, в придорожной столовой и в заводской упаковке.
Результаты, а также рецепты вкусных и полезных салатов — в сюжете программы.
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