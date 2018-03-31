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    Суд арестовал экс-начальницу кемеровского Госстройнадзора

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    Суд арестовал <nobr>экс-начальницу</nobr> кемеровского Госстройнадзора

    Суд арестовал экс-начальницу кемеровского Госстройнадзора

    Суд арестовал <nobr>экс-начальницу</nobr> кемеровского Госстройнадзора
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Экс-начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Она арестована по решению суда.

    Центральный районный суд Кемерова вынес решение об аресте бывшего руководителя городской инспекции Госстройнадзора Танзилии Комковой, передает ТАСС.

    Инна Михайленко, судья: «Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу: на срок 1 месяц 25 суток, то есть до 25 мая».

    Следователь, выступая в суде, просил ареста для Комковой, указывая на то, что она пыталась скрыться, уехав в Москву. По его словам, она была доставлена обратно в Кемерово принудительно. Сама обвиняемая объяснила свой отъезд в столицу необходимостью показаться врачу. Она утверждает, что у нее был куплен обратный билет на 1 апреля.

    Реконструкция здания ТЦ «Зимняя вишня» проходила в 2013 году, когда Комкова возглавляла кемеровскую инспекцию Госстройнадзора. Следователи выяснили, что торговый центр был возведен на месте бывшей кондитерской фабрики самовольно и чиновница была обязана помешать его открытию.

    Жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Ранее сегодня по этому делу была арестована гендиректор компании — собственника торгового центра.

    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.

    Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.

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