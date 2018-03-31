В Минтрансе не исключили ответных мер после обыска российского самолета в Лондоне

Координационный центр по авиабезопасности России направит в Великобританию запрос о причинах проверки самолета «Аэрофлота» в Лондоне.
Как говорится в сообщении Минтранса РФ, если британцы не предоставят объяснений, РФ оставит за собой право применять аналогичные действия по отношению к британским авиакомпаниям.
Минтранс РФ: «Данный центр, функционирующий в Ространснадзоре, направит запрос в адрес коллег из Великобритании о причинах, послуживших поводом для проверки самолета авиакомпании „Аэрофлот“ в Лондоне 30 марта 2018 года. В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков».
Ранее сообщалось, что из Лондона в Москву с задержкой в два с половиной часа прибыл самолет «Аэрофлота». В аэропорту Хитроу воздушное судно без объяснения причин досмотрели представители Великобритании. После того как вышли пассажиры, на борт поднялись полицейские и потребовали от экипажа покинуть судно. Командир правоохранителям отказал, но досмотр все же состоялся после согласования со службой безопасности «Аэрофлота» и консула.
Посольство России в Великобритании направило в МИД страны ноту с требованием разъяснить произошедшее. Официальный представитель министерства Мария Захарова назвала действия Лондона недопустимыми, опасными и безответственными. Она также предположила, что случившееся может быть связано с ситуацией вокруг отравления Сергея Скрипаля. Британские СМИ, ссылаясь на власти страны, пишут, что на борту российского судна побывали сотрудники королевской таможни и с делом Скрипаля это никак не связано.
Минтранс РФ: «Данный центр, функционирующий в Ространснадзоре, направит запрос в адрес коллег из Великобритании о причинах, послуживших поводом для проверки самолета авиакомпании „Аэрофлот“ в Лондоне 30 марта 2018 года. В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков».
Ранее сообщалось, что из Лондона в Москву с задержкой в два с половиной часа прибыл самолет «Аэрофлота». В аэропорту Хитроу воздушное судно без объяснения причин досмотрели представители Великобритании. После того как вышли пассажиры, на борт поднялись полицейские и потребовали от экипажа покинуть судно. Командир правоохранителям отказал, но досмотр все же состоялся после согласования со службой безопасности «Аэрофлота» и консула.
Посольство России в Великобритании направило в МИД страны ноту с требованием разъяснить произошедшее. Официальный представитель министерства Мария Захарова назвала действия Лондона недопустимыми, опасными и безответственными. Она также предположила, что случившееся может быть связано с ситуацией вокруг отравления Сергея Скрипаля. Британские СМИ, ссылаясь на власти страны, пишут, что на борту российского судна побывали сотрудники королевской таможни и с делом Скрипаля это никак не связано.
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