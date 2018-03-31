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    Тень-нарушитель и сверхзвуковая скорость: водители собрали коллекцию абсурдных штрафов. автомобили, ГИБДД, курьезы, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТень-нарушитель и сверхзвуковая скорость: водители собрали коллекцию абсурдных штрафов

    Тень-нарушитель и сверхзвуковая скорость: водители собрали коллекцию абсурдных штрафов

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    <nobr>Тень-нарушитель</nobr> и сверхзвуковая скорость: водители собрали коллекцию абсурдных штрафов

    Тень-нарушитель и сверхзвуковая скорость: водители собрали коллекцию абсурдных штрафов

    <nobr>Тень-нарушитель</nobr> и сверхзвуковая скорость: водители собрали коллекцию абсурдных штрафов

      Тень-нарушитель, сверхзвуковая скорость, штраф за чужую машину и превышение на платформе эвакуатора — водители продолжают коллекционировать нелепые постановления. И пока одни смеются, другие месяцами пытаются отменить абсурдные «письма счастья».

      Москвич Евгений Смирнов свою сломанную машину отправил на эвакуаторе в сервис и получил штраф за превышение скорости с фотографией автомобиля на платформе.

      Евгений Смирнов: «Там отчетливо видно, что за рулем никого нет, а автомобиль находится на эвакуаторе».

      Екатерина Беляева уже полгода доказывает, что не парковала машину на встречной, а попала в аварию и меняла колесо.

      Екатерина Беляева: «Начиналось все ради смеха. Я выложила это все в социальные сети. Смотрите, как смешно: можно пытаться заменить колесо, и тебя все равно сфотографируют и оштрафуют».

      Но сейчас уже не до смеха. Судья посчитал, что парковка и авария — события разные. Время, зафиксированное камерой, отличается от указанного в справке о ДТП, и дома в документах соседние.

      Отменить свой штраф не смогла даже адвокат Наталья Каплина. Ее наказали за остановку под запрещающим знаком, но остановил машину инспектор.

      Наталия Каплина: «Явно видно, что стоит рядом с моим автомобилем машина инспектора ГИБДД и его спина в форме. Может быть, они в сговоре с сотрудниками МАДИ?»

      Вероятность получить абсурдный штраф высока: камера установлена с нарушениями, а уставший инспектор не заметил. Но ошибки все же признают: отменены штрафы за тень, за космические скорости, а Евгений Смирнов оспорил «гонку» на эвакуаторе.

      Подробности и истории автомобилистов — в сюжете программы «Главная дорога».

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