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    АИ-95 против АИ-92: стоит ли экономить на бензине. автомобили, бензин, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАИ-95 против АИ-92: стоит ли экономить на бензине

    АИ-95 против АИ-92: стоит ли экономить на бензине

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    <nobr>АИ-95</nobr> против <nobr>АИ-92</nobr>: стоит ли экономить на бензине

    АИ-95 против АИ-92: стоит ли экономить на бензине

    <nobr>АИ-95</nobr> против <nobr>АИ-92</nobr>: стоит ли экономить на бензине

      Чем больше дорожает топливо, тем больше водителей сомневается, есть ли смысл лить предписанный АИ-95, ведь он дороже АИ-92 на три рубля за литр. Но чем ниже октановое число, тем опаснее детонация — взрывы в цилиндрах.

      Скорость нормального горения топлива — 30 метров в секунду. Детонация — это взрыв со скоростью пламени 2000 метров в секунду, как у ракеты на старте. Резкий рост давления разрушает двигатель, прогорают поршни, клапаны и стенки цилиндров.

      На современных моторах есть датчик детонации. Он, как микрофон, улавливает изменения в работе двигателя, а блок управления меняет режимы подачи топлива и зажигания.

      Программа «Главная дорога» провела эксперимент с машиной, которая по инструкции ездит на АИ-95, залив в нее АИ-92. При работе на 95-м ритм искры ровный, на 92-м он сразу сбился. Две вспышки подряд — это и есть разрушительные взрывы, но электроника сразу же скорректировала работу мотора, и детонация пропала.

      Александр Солнцев, профессор ГТУ МАДИ: «Современные двигатели легко переносят более низкооктановое, потому что имеются датчики детонации. Один раз начавшись, детонация мгновенно практически прекращается».

      Но взрывы будут при каждом запуске, а это износ двигателя в будущем.

      На предписанном заводом АИ-95 машина выдает 74 лошадиных силы на колеса, а моментальный расход — 15,5 литра на сотню километров. На АИ-92 расход вырос всего на 100 миллилитров, а мощность упала почти на девять лошадиных сил.

      Подробности и советы — в сюжете программы.

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