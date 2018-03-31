Шлагбаум раздора: как отвоевать право парковаться во дворе

Желание защитить свои парковочные места превращает жизнь соседей в кошмар. Одним не хватает мест, других не пускают, к третьим не проехала скорая.
Самарец Алексей Агафонов переехал в многоэтажку и хотел заезжать во двор, как все, но дружить с новичком не стали.
Алексей Агафонов: «Дали телефон человека. Человек меня послал в пешее эротическое путешествие. Аргументация какая-то странная: мы здесь жили, а ты пришел, ты хочешь на все готовенькое».
Алексей пошел не в эротическое путешествие, а в прокуратуру и местную администрацию. Шлагбаум исчез, но вскоре появился снова. Жильцы припрятали его на время проверок.
Москвичи Тарас и Анна Сапрыкины отвоевывали брелок от шлагбаума полтора года. Супругов выгнали с дворовой стоянки за то, что занимали места соседей — те, что ближе к подъезду. Сапрыкины решили судиться и с четвертой попытки победили. Верховный суд заставил вернуть им брелок. Соседи обиделись.
Тарас Сапрыкин: «У меня машина, когда я ставлю на гостевое место, вся в яйцах. Человек справа либо слева мою машину закидывает постоянно мусором».
За установку шлагбаума на общем собрании должны проголосовать две трети жильцов. Но выгонять с придомовой территории машины тех, кто против и не стал платить, незаконно. Ключи должны быть и у собственников, и у официальных арендаторов квартир.
Сергей Каплун, юрист: «Допуск обязан, должен быть. У нас, если это не закрытая территория, допустим, не связана с какими-то сверхсекретными объектами, допуск осуществляется свободный».
Из-за бесконечных преград въехать во дворы не могут врачи и пожарные, хотя для них должен быть организован круглосуточный проезд — с помощью консьержа, диспетчерской, специальных ключей и кодов.
Чтобы законно закрыть въезд во двор, мало только кворума всех жильцов и проекта. Земля должна быть в общем долевом владении, а районная администрация — одобрить.
Любое самоуправство при установке и эксплуатации шлагбаума может стать поводом для его сноса.
Подробности и истории конфликтов — в сюжете программы «Главная дорога».
Алексей Агафонов: «Дали телефон человека. Человек меня послал в пешее эротическое путешествие. Аргументация какая-то странная: мы здесь жили, а ты пришел, ты хочешь на все готовенькое».
Алексей пошел не в эротическое путешествие, а в прокуратуру и местную администрацию. Шлагбаум исчез, но вскоре появился снова. Жильцы припрятали его на время проверок.
Москвичи Тарас и Анна Сапрыкины отвоевывали брелок от шлагбаума полтора года. Супругов выгнали с дворовой стоянки за то, что занимали места соседей — те, что ближе к подъезду. Сапрыкины решили судиться и с четвертой попытки победили. Верховный суд заставил вернуть им брелок. Соседи обиделись.
Тарас Сапрыкин: «У меня машина, когда я ставлю на гостевое место, вся в яйцах. Человек справа либо слева мою машину закидывает постоянно мусором».
За установку шлагбаума на общем собрании должны проголосовать две трети жильцов. Но выгонять с придомовой территории машины тех, кто против и не стал платить, незаконно. Ключи должны быть и у собственников, и у официальных арендаторов квартир.
Сергей Каплун, юрист: «Допуск обязан, должен быть. У нас, если это не закрытая территория, допустим, не связана с какими-то сверхсекретными объектами, допуск осуществляется свободный».
Из-за бесконечных преград въехать во дворы не могут врачи и пожарные, хотя для них должен быть организован круглосуточный проезд — с помощью консьержа, диспетчерской, специальных ключей и кодов.
Чтобы законно закрыть въезд во двор, мало только кворума всех жильцов и проекта. Земля должна быть в общем долевом владении, а районная администрация — одобрить.
Любое самоуправство при установке и эксплуатации шлагбаума может стать поводом для его сноса.
Подробности и истории конфликтов — в сюжете программы «Главная дорога».
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