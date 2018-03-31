«КамАЗ-мастер» готовит к ралли «черного рыцаря»

В 2018 году
«КамАЗ-мастер» в 15-й раз выиграл ралли «Дакар» — отличный подарок команде к ее 30-летию.
Обычно после марафона грузовики разбирают до винтика, чтобы изучить и проверить. Но механики Эдуарда Николаева сейчас заняты: новый сезон трехкратный победитель «Дакара» должен начать на новом КамАЗе.
Эдуард Николаев, победитель ралли-марафона «Дакар-2018»: «Буквально в апреле в Астрахани пройдет чемпионат России, и там мы будем испытывать машину с новой коробкой-автоматом и с новым двигателем».
Это не просто первый КамАЗ с капотом. Под ним — новый 13-литровый дизель с автоматической коробкой передач.
Владимир Чагин, семикратный победитель ралли-марафона «Дакар», руководитель команды «Камаз-мастер»: «Черный рыцарь, черный принц — как только не зовут нашего нового ребенка команды».
Сменив гоночный комбинезон на модный пиджак, Владимир Чагин продолжает вести команду к следующим победам.
Владимир Чагин: «У нас не было своего двигателя рядного 6-цилиндрового. Двигатель был арендован. На сегодня у нас свой мотор есть, машину мы модернизировали, и в этом году на „Шёлковом пути“ наши болельщики смогут увидеть нашего „черного рыцаря“».
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
Эдуард Николаев, победитель ралли-марафона «Дакар-2018»: «Буквально в апреле в Астрахани пройдет чемпионат России, и там мы будем испытывать машину с новой коробкой-автоматом и с новым двигателем».
Это не просто первый КамАЗ с капотом. Под ним — новый 13-литровый дизель с автоматической коробкой передач.
Владимир Чагин, семикратный победитель ралли-марафона «Дакар», руководитель команды «Камаз-мастер»: «Черный рыцарь, черный принц — как только не зовут нашего нового ребенка команды».
Сменив гоночный комбинезон на модный пиджак, Владимир Чагин продолжает вести команду к следующим победам.
Владимир Чагин: «У нас не было своего двигателя рядного 6-цилиндрового. Двигатель был арендован. На сегодня у нас свой мотор есть, машину мы модернизировали, и в этом году на „Шёлковом пути“ наши болельщики смогут увидеть нашего „черного рыцаря“».
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
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