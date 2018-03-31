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    «КамАЗ-мастер» готовит к ралли «черного рыцаря». автомотоспорт, КамАЗ, КамАЗ-мастер, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«КамАЗ-мастер» готовит к ралли «черного рыцаря»

    «КамАЗ-мастер» готовит к ралли «черного рыцаря»

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    <nobr>«КамАЗ-мастер»</nobr> готовит к ралли «черного рыцаря»

    «КамАЗ-мастер» готовит к ралли «черного рыцаря»

    <nobr>«КамАЗ-мастер»</nobr> готовит к ралли «черного рыцаря»

      В 2018 году «КамАЗ-мастер» в 15-й раз выиграл ралли «Дакар» — отличный подарок команде к ее 30-летию.

      Обычно после марафона грузовики разбирают до винтика, чтобы изучить и проверить. Но механики Эдуарда Николаева сейчас заняты: новый сезон трехкратный победитель «Дакара» должен начать на новом КамАЗе.

      Эдуард Николаев, победитель ралли-марафона «Дакар-2018»: «Буквально в апреле в Астрахани пройдет чемпионат России, и там мы будем испытывать машину с новой коробкой-автоматом и с новым двигателем».

      Это не просто первый КамАЗ с капотом. Под ним — новый 13-литровый дизель с автоматической коробкой передач.

      Владимир Чагин, семикратный победитель ралли-марафона «Дакар», руководитель команды «Камаз-мастер»: «Черный рыцарь, черный принц — как только не зовут нашего нового ребенка команды».

      Сменив гоночный комбинезон на модный пиджак, Владимир Чагин продолжает вести команду к следующим победам.

      Владимир Чагин: «У нас не было своего двигателя рядного 6-цилиндрового. Двигатель был арендован. На сегодня у нас свой мотор есть, машину мы модернизировали, и в этом году на „Шёлковом пути“ наши болельщики смогут увидеть нашего „черного рыцаря“».

      Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».

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