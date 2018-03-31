Певица Натали рассказала о том, как вымолила и выстрадала детей

Певица Натали гордится своим статусом матери троих сыновей, каждого она вымолила и выстрадала. Какой ценой ей далось счастье быть мамой, она рассказала в студии программы НТВ «Секрет на миллион».
В студии «Секрета на миллион» певицу Натали встретили тортом и цветами в честь ее 44-го дня рождения. Беседа началась с воспоминаний о том, как Натали работала учительницей в школе в родном Дзержинске. Певица пошутила, что тогда занималась тем же самым, чем и сейчас, — под гитару пела песни с детьми и учителями после уроков. По ее словам, ей в школе советовали бежать, говоря, что иначе она там «завязнет».
Ее карьера артистки началась благодаря звукорежиссеру Дмитрию Герасимову. Благодаря ему же она встретила своего мужа Александра Рудина. С ним она провела всю жизнь.
Натали: «С 13 лет я искала себе мужа. Это, наверное, было смешно. С мальчиками дружила именно в этом направлении, расставаясь с ними таким образом, что „мы не сможем жить вместе“. К 17 годам я решила, что я не смогу никого полюбить. Все, я прекращаю общаться с мужчинами, иначе они расстраиваются. Я сказала мама: „Я фригидная“. Хотя, конечно, это были платонические романы, но для меня это было очень серьезно».
Но ее отношения с Александром отличались от ее общения со всеми остальными мужчинами.
Натали: «Он ко мне не подрулил как молодой человек. Он подошел с моим преподавателем по музыке из музыкальной школы с предложением: „Девушка, не хотите ли вы записать песню в студии?“. И мне это очень оказалось интересно. Я смотрю: он на меня никаких таких взглядов, казалось, не имеет. Я сразу оценила, что он не бабник. Более того, он меня никуда не приглашал. Он меня просто пошел проводить до дома. И тут я уже к нему присмотрелась, и мне становилось все интереснее и интереснее с ним общаться».
При этом Натали призналась, что провела проверку: сказала Александру, что у нее есть молодой человек, с которым она хочет быть. И ее будущий муж без скандалов отпустил ее. После этого она, конечно же, вернулась к Александру.
Натали: «У него самообладание и чувство собственного достоинства такое всю жизнь».
По ее словам, с супругом, с которым они провели вместе более 25 лет, у них никогда не бывает ссор. Пара вместе работает и отдыхает, при этом Натали умудряется скучать по мужу, когда не видит его.
Потом беседа перешла на тему красоты. Певица призналась, что делает уколы ботокса. Она решалась на разные омолаживающие процедуры. А также легла под нож пластического хирурга, чтобы вернуть форму груди после первых родов. Ее муж не одобрил это решение.
Натали: «Муж был против. Ходил с противотанковым видом. Боялся за меня, наверное».
Потом Натали откровенно рассказала о своей первой беременности — тогда ей было всего 17 лет. Но случился выкидыш.
Натали: «Мне казалось, что я все потеряла».
Потом у нее был еще один выкидыш. А затем у нее случилась замершая беременность. В результате первого ребенка Натали родила в 27 лет. Своего сына она вымолила — отстояла очередь к мощам святого Пантелеимона.
Певица призналась, что растить детей, когда ты популярна, оказалось сложно. Она вспомнила, как ее начал преследовать мужчина, который провожал певицу с подозрительными с чемоданом в руках и утверждал, что женится на ней. Постоянный стресс, как считает Натали, привел к тому, что она вновь потеряла ребенка — произошла замершая беременность.
Об этом эпизоде Натали вспомнила со слезами на глазах. Через день после вынужденного аборта у нее был концерт в Кремле. И она вышла на сцену.
После этой трагедии Натали решила, что ее популярность и работа больше никогда не помешают ее личному счастью. Через три месяца певица забеременела вновь — третий сын появился на свет, когда певице было 43 года.
Ее карьера артистки началась благодаря звукорежиссеру Дмитрию Герасимову. Благодаря ему же она встретила своего мужа Александра Рудина. С ним она провела всю жизнь.
Натали: «С 13 лет я искала себе мужа. Это, наверное, было смешно. С мальчиками дружила именно в этом направлении, расставаясь с ними таким образом, что „мы не сможем жить вместе“. К 17 годам я решила, что я не смогу никого полюбить. Все, я прекращаю общаться с мужчинами, иначе они расстраиваются. Я сказала мама: „Я фригидная“. Хотя, конечно, это были платонические романы, но для меня это было очень серьезно».
Но ее отношения с Александром отличались от ее общения со всеми остальными мужчинами.
Натали: «Он ко мне не подрулил как молодой человек. Он подошел с моим преподавателем по музыке из музыкальной школы с предложением: „Девушка, не хотите ли вы записать песню в студии?“. И мне это очень оказалось интересно. Я смотрю: он на меня никаких таких взглядов, казалось, не имеет. Я сразу оценила, что он не бабник. Более того, он меня никуда не приглашал. Он меня просто пошел проводить до дома. И тут я уже к нему присмотрелась, и мне становилось все интереснее и интереснее с ним общаться».
При этом Натали призналась, что провела проверку: сказала Александру, что у нее есть молодой человек, с которым она хочет быть. И ее будущий муж без скандалов отпустил ее. После этого она, конечно же, вернулась к Александру.
Натали: «У него самообладание и чувство собственного достоинства такое всю жизнь».
По ее словам, с супругом, с которым они провели вместе более 25 лет, у них никогда не бывает ссор. Пара вместе работает и отдыхает, при этом Натали умудряется скучать по мужу, когда не видит его.
Потом беседа перешла на тему красоты. Певица призналась, что делает уколы ботокса. Она решалась на разные омолаживающие процедуры. А также легла под нож пластического хирурга, чтобы вернуть форму груди после первых родов. Ее муж не одобрил это решение.
Натали: «Муж был против. Ходил с противотанковым видом. Боялся за меня, наверное».
Потом Натали откровенно рассказала о своей первой беременности — тогда ей было всего 17 лет. Но случился выкидыш.
Натали: «Мне казалось, что я все потеряла».
Потом у нее был еще один выкидыш. А затем у нее случилась замершая беременность. В результате первого ребенка Натали родила в 27 лет. Своего сына она вымолила — отстояла очередь к мощам святого Пантелеимона.
Певица призналась, что растить детей, когда ты популярна, оказалось сложно. Она вспомнила, как ее начал преследовать мужчина, который провожал певицу с подозрительными с чемоданом в руках и утверждал, что женится на ней. Постоянный стресс, как считает Натали, привел к тому, что она вновь потеряла ребенка — произошла замершая беременность.
Об этом эпизоде Натали вспомнила со слезами на глазах. Через день после вынужденного аборта у нее был концерт в Кремле. И она вышла на сцену.
После этой трагедии Натали решила, что ее популярность и работа больше никогда не помешают ее личному счастью. Через три месяца певица забеременела вновь — третий сын появился на свет, когда певице было 43 года.
Комментарии