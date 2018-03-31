Юлии Богдановой, гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТЦ «Зимняя вишня»), было предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности. Суд принял решение о ее аресте.
По решению суда Юлия Богданова арестована — она останется под стражей до 25 мая, передает ТАСС.
Дмитрий Бунтовский, судья: «Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 25 суток, то есть до 25 мая».
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, сочтя, что, оставшись на свободе, Богданова может попытаться скрыться или оказать давление на свидетелей.
Ранее следователь в суде заявил, что обвиняемая неоднократно проводила перепланировку в здании ТЦ. В результате это привело к созданию препятствий на путях эвакуации и к сбоям в системе пожаротушения. Притом, по версии следствия, Богданова не раз получала от подчиненных данные о неполадках в противопожарной системе, но ничего не предпринимала для устранения проблем.
Также сегодня будет решаться вопрос об аресте кемеровского Госстройнадзора Танзилии Комковой, которая, по версии следствия, должна была запретить использовать самовольно возведенное здание ТЦ «Зимняя вишня».
По делу о трагическом пожаре проходят еще пять фигурантов — все они уже арестованы до 25 мая. Жертвами возгорания в кемеровском ТЦ стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Дмитрий Бунтовский, судья: «Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 25 суток, то есть до 25 мая».
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, сочтя, что, оставшись на свободе, Богданова может попытаться скрыться или оказать давление на свидетелей.
Ранее следователь в суде заявил, что обвиняемая неоднократно проводила перепланировку в здании ТЦ. В результате это привело к созданию препятствий на путях эвакуации и к сбоям в системе пожаротушения. Притом, по версии следствия, Богданова не раз получала от подчиненных данные о неполадках в противопожарной системе, но ничего не предпринимала для устранения проблем.
Также сегодня будет решаться вопрос об аресте кемеровского Госстройнадзора Танзилии Комковой, которая, по версии следствия, должна была запретить использовать самовольно возведенное здание ТЦ «Зимняя вишня».
По делу о трагическом пожаре проходят еще пять фигурантов — все они уже арестованы до 25 мая. Жертвами возгорания в кемеровском ТЦ стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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