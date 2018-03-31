Народный артист России Александр Збруев отмечает 80-летие

Знаменитый актер театра и кино Александр Збруев 31 марта отмечает юбилей. Народному артисту России исполнилось 80 лет.

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Про таких говорят — дети Арбата. Будущая звезда кино и «Ленкома» вырос на легендарной улице. Отца репрессировали, а его с матерью отправили в ссылку. Потом — снова Москва. Вахтанговское училище. Педагог — сам Владимир Этуш. А дальше — режиссеры Эфрос, Зархи, Кончаловский, Соловьёв, Захаров.



Александр Збруев: «Театр для меня — это, конечно, святое. Несмотря на то, получается ли или не получается, нравится мне или не нравится. Я не могу сказать, что это мой дом, но все 56 лет из моей жизни прошли здесь — в этих стенах, на этих ступеньках. Он в этом лице, в морщинах, в седине».



В театре «Ленком» Александр Збруев служит большую часть жизни. И не только на сцене. В 90-е в подвале родного театра артист открыл один из первых частных ресторанов в Москве, где после спектакля можно было отведать цыпленка табака от Ярмольника и жареную юную форель от Збруева. Удивить зрителей Александр Викторович готов и сегодня, хотя новых ролей артист пока не планирует.