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    «Газпром-медиа» запустил масштабную образовательную программу. Газпром-медиа, кино, образование, реклама, сериалы, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Газпром-медиа» запустил масштабную образовательную программу

    «Газпром-медиа» запустил масштабную образовательную программу

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    <nobr>«Газпром-медиа»</nobr> запустил масштабную образовательную программу

    «Газпром-медиа» запустил масштабную образовательную программу

    <nobr>«Газпром-медиа»</nobr> запустил масштабную образовательную программу

      Масштабную образовательную программу запустил в Москве «Газпром-медиа». Она приурочена к 20-летию холдинга, который является одним из флагманов медиаиндустрии.

      Программа «ГПМ-тренды» представляет собой площадку для обсуждения идей и тенденций, которые определяют развитие отрасли медиа и рекламы. По словам организаторов, в течение года будут проходить дискуссии и мастер-классы, работать творческие мастерские с ведущими представителями индустрии.

      Алина Ефимова, заместитель генерального директора сейлз-хауса «Газпром-медиа»: «Спикерами будут выступать директора наших активов — гендиректора телеканалов, радиостанций, креативные продюсеры. Ведь благодаря нашей сплоченной команде холдинг „Газпром-медиа“ — крупнейший не только в России, но о во всей Восточной Европе».

      Первую встречу посвятили ключевым тенденциям индустрии кино и сериалов. Руководители телеканала «ТВ-3» рассказали о новых технологиях и о том, как они меняют сферу кино и телепроизводства.

      В качестве примера представили проект «Гоголь». Это первый сериал, запущенный в широкий кинопрокат. Он стал лучшим летним стартом в 2017 году среди отечественных картин. Затем участников мастер-класса ждал предпремьерный показ второй части сериала — «Гоголь. Вий».

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