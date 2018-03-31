«Газпром-медиа» запустил масштабную образовательную программу

Масштабную образовательную программу запустил в Москве «Газпром-медиа» . Она приурочена к 20-летию холдинга, который является одним из флагманов медиаиндустрии.

Программа «ГПМ-тренды» представляет собой площадку для обсуждения идей и тенденций, которые определяют развитие отрасли медиа и рекламы. По словам организаторов, в течение года будут проходить дискуссии и мастер-классы, работать творческие мастерские с ведущими представителями индустрии.



Алина Ефимова, заместитель генерального директора сейлз-хауса «Газпром-медиа»: «Спикерами будут выступать директора наших активов — гендиректора телеканалов, радиостанций, креативные продюсеры. Ведь благодаря нашей сплоченной команде холдинг „Газпром-медиа“ — крупнейший не только в России, но о во всей Восточной Европе».



Первую встречу посвятили ключевым тенденциям индустрии кино и сериалов. Руководители телеканала «ТВ-3» рассказали о новых технологиях и о том, как они меняют сферу кино и телепроизводства.



В качестве примера представили проект «Гоголь». Это первый сериал, запущенный в широкий кинопрокат. Он стал лучшим летним стартом в 2017 году среди отечественных картин. Затем участников мастер-класса ждал предпремьерный показ второй части сериала — «Гоголь. Вий».