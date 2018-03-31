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    Юной Насте из Владивостока срочно нужны средства, чтобы дожить до пересадки костного мозга. SOS, благотворительность, дети и подростки, онкологические заболевания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЮной Насте из Владивостока срочно нужны средства, чтобы дожить до пересадки костного мозга

    Юной Насте из Владивостока срочно нужны средства, чтобы дожить до пересадки костного мозга

    2 комментария
    Юной Насте из Владивостока срочно нужны средства, чтобы дожить до пересадки костного мозга

    Юной Насте из Владивостока срочно нужны средства, чтобы дожить до пересадки костного мозга

    Юной Насте из Владивостока срочно нужны средства, чтобы дожить до пересадки костного мозга

      У восьмилетней Насти Заболотиной из Приморского края обнаружили лейкоз — девочке пришлось расстаться со школой, друзьями и родным городом. Сейчас она готовится к пересадке костного мозга. Чтобы продержаться всего несколько месяцев, которые остались до операции, жизненно необходим курс специального препарата. Но стоимость его для семьи из Приморья неподъемная — более 3 млн рублей.

      При виде посторонних Настя сразу надевает шапку и маску — инстинкт, приобретенный за последний год. Девочка живет в стерильной обстановке. Иммунитет после химиотерапии на нуле.

      Диагноз лимфобластный лейкоз Насте поставили в январе 2017 года. Успешно пролечили, но спустя год он вернулся. Слишком быстрый рецидив. Сейчас нужна пересадка костного мозга. Операция в мае, но до него еще нужно дожить. Для этого Насте требуется специфический импортный препарат, без него
      возможность трансплантации сведется к нулю.

      Чтобы помочь Насте, отправьте СМС на номер 6162 с суммой пожертвования.

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