Юной Насте из Владивостока срочно нужны средства, чтобы дожить до пересадки костного мозга

У восьмилетней Насти Заболотиной из Приморского края обнаружили лейкоз — девочке пришлось расстаться со школой, друзьями и родным городом. Сейчас она готовится к пересадке костного мозга. Чтобы продержаться всего несколько месяцев, которые остались до операции, жизненно необходим курс специального препарата. Но стоимость его для семьи из Приморья неподъемная — более 3 млн рублей.

При виде посторонних Настя сразу надевает шапку и маску — инстинкт, приобретенный за последний год. Девочка живет в стерильной обстановке. Иммунитет после химиотерапии на нуле.



Диагноз лимфобластный лейкоз Насте поставили в январе 2017 года. Успешно пролечили, но спустя год он вернулся. Слишком быстрый рецидив. Сейчас нужна пересадка костного мозга. Операция в мае, но до него еще нужно дожить. Для этого Насте требуется специфический импортный препарат, без него

возможность трансплантации сведется к нулю.



Чтобы помочь Насте, отправьте СМС на номер 6162 с суммой пожертвования.