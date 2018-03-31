СМИ: Трампу советуют ужесточить санкции против России

Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа настаивают на более жестких действиях в отношении России после высылки из страны российских дипломатов.
На фоне все более ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Москвой в администрации США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против РФ и принятия других жестких мер.
Как отмечает New York Times, советники главы Белого дома пытаются убедить его в том, что необходимо изменить его нынешний подход в отношении России на более жесткий, однако сам Трамп пока не определился по этому поводу. Собеседники издания утверждают, что президент все более убеждается «в опасности России», однако отказывается ужесточить свою публичную позицию.
Напомним, власти США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в связи с делом об отравлении в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля. Москва объявила об об ответных мерах.
Как отмечает New York Times, советники главы Белого дома пытаются убедить его в том, что необходимо изменить его нынешний подход в отношении России на более жесткий, однако сам Трамп пока не определился по этому поводу. Собеседники издания утверждают, что президент все более убеждается «в опасности России», однако отказывается ужесточить свою публичную позицию.
Напомним, власти США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в связи с делом об отравлении в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля. Москва объявила об об ответных мерах.
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