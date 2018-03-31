Облачно и скользко: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе

В субботу в Москве потеплеет до 5 градусов выше нуля, на дорогах скользко.
Сегодня в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию Гидрометцентра РФ, температура воздуха днем поднимется до 5 градусов выше нуля. Возможны небольшие осадки. Водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность: на дорогах гололедица.
Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, ветер южный 3–8 метров в секунду.
В разных районах Московской области в субботу будет от 1 до 6 градусов тепла, а в ночь на понедельник температура в Подмосковье будет колебаться от минус 5 до нуля градусов.
Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, ветер южный 3–8 метров в секунду.
В разных районах Московской области в субботу будет от 1 до 6 градусов тепла, а в ночь на понедельник температура в Подмосковье будет колебаться от минус 5 до нуля градусов.
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