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    Облачно и скользко: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе

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    Облачно и скользко: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе

    Облачно и скользко: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе

    В субботу в Москве потеплеет до 5 градусов выше нуля, на дорогах скользко.

    Сегодня в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию Гидрометцентра РФ, температура воздуха днем поднимется до 5 градусов выше нуля. Возможны небольшие осадки. Водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность: на дорогах гололедица.

    Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, ветер южный 3–8 метров в секунду.

    В разных районах Московской области в субботу будет от 1 до 6 градусов тепла, а в ночь на понедельник температура в Подмосковье будет колебаться от минус 5 до нуля градусов.

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