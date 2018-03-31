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    В Краснодаре ликвидировали аварию, оставившую без света 68 тысяч человек

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    В Краснодаре ликвидировали аварию, оставившую без света 68 тысяч человек

    В Краснодаре ликвидировали аварию, оставившую без света 68 тысяч человек

    Энергетикам удалось к утру восстановить энергоснабжение нескольких районов Краснодара, прерванное из-за аварии на подстанции.

    Как передает ТАСС со ссылкой на информацию Минэнерго РФ, электроснабжение всех районов Краснодара, прерванное из-за аварии вечером в пятницу, полностью восстановлено.

    Из-за аварии на подстанции «Западная-2» в ночь на пятницу без света остались около 68 тысяч жителей Краснодара. Три подстанции были обесточены, произошли отключения высоковольтных линий электропередачи.

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