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    Макарова и Веснина не смогли выйти в финал турнира WTA в Майами

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    Макарова и Веснина не смогли выйти в финал турнира WTA в Майами

    Макарова и Веснина не смогли выйти в финал турнира WTA в Майами

    Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли в парном разряде в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

    В полуфинале российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина уступили австралийке Эшли Барти и американке Коко Вандевеге со счетом 6:3, 2:6, 7:10. Игра длилась 1 час 15 минут.

    Призовой фонд престижного турнира WTA в Майами составляет почти 9 миллионов долларов, напоминает ТАСС.

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