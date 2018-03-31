Масштабный пожар на складе стройматериалов во Владивостоке потушен

На борьбу с грандиозным пожаром на складе строительных материалов во Владивостоке потребовалось около 18 часов.
В пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили, что площадь пожара на складе стройматериалов во Владивостоке составила 800 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован в 10:28 местного времени (03:28 по Москве).
Пожарным бригадам удалось не допустить распространение огня на соседние строения. Открытое горение было ликвидировано еще в пятницу, но на проливку тлеющих конструкций и разбор завалов потребовалось время. Погибших и пострадавших нет.
В МЧС сообщили, что в борьбе с огнем были задействованы 47 человек и 15 единиц техники, пишет «Интерфакс».
Пожарным бригадам удалось не допустить распространение огня на соседние строения. Открытое горение было ликвидировано еще в пятницу, но на проливку тлеющих конструкций и разбор завалов потребовалось время. Погибших и пострадавших нет.
В МЧС сообщили, что в борьбе с огнем были задействованы 47 человек и 15 единиц техники, пишет «Интерфакс».
Комментарии