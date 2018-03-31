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    На Сахалине произошло землетрясение

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    На Сахалине произошло землетрясение

    На Сахалине произошло землетрясение

    На севере Сахалина зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1.

    Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информацию сейсмостанции «Южно-Сахалинск», землетрясение магнитудой 3,1 произошло в северной части Сахалина в пятницу вечером. Очаг залегания 12 километров.

    Подземные толчки ощутили жители города Оха, а также сотрудники нефтегазовых объектов на восточном побережье острова, расположенных в районе Чайво. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

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