На Сахалине произошло землетрясение

На севере Сахалина зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информацию сейсмостанции «Южно-Сахалинск», землетрясение магнитудой 3,1 произошло в северной части Сахалина в пятницу вечером. Очаг залегания 12 километров.
Подземные толчки ощутили жители города Оха, а также сотрудники нефтегазовых объектов на восточном побережье острова, расположенных в районе Чайво. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Подземные толчки ощутили жители города Оха, а также сотрудники нефтегазовых объектов на восточном побережье острова, расположенных в районе Чайво. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
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