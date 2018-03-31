Капитан экипажа самолета «Аэрофлота» рассказал об обыске в Лондоне

Капитан экипажа российского авиалайнера, задержанного в аэропорту Хитроу, сообщил, что в ходе обыска на борту искали «запрещенные предметы».
Капитан экипажа российского самолета компании «Аэрофлот», задержанного в лондонском аэропорту Хитроу, сообщил, что был единственным членом экипажа, которому разрешили остаться в самолете во время обыска.
По словам Виталия Митрофанова, самолет досматривала группа из 5–6 человек с собакой, которые искали некие «запрещенные предметы». При этом никаких объяснений происходящему капитан российского воздушного судна так и не получил, цитирует ТАСС.
Ранее стало известно, что посольство РФ направило ноту в британский МИД из-за обыска самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту Хитроу. Российские дипломаты потребовали объяснить причину происшествия, из-за которого рейс вылетел в Москву с опозданием почти на 3 часа. В МИД РФ назвали происшествие лондонском в аэропорту провокацией.
Напомним, обыск российского самолета был осуществлен на фоне обострения российско-британских отношений из-за дела Скрипаля.
По словам Виталия Митрофанова, самолет досматривала группа из 5–6 человек с собакой, которые искали некие «запрещенные предметы». При этом никаких объяснений происходящему капитан российского воздушного судна так и не получил, цитирует ТАСС.
Ранее стало известно, что посольство РФ направило ноту в британский МИД из-за обыска самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту Хитроу. Российские дипломаты потребовали объяснить причину происшествия, из-за которого рейс вылетел в Москву с опозданием почти на 3 часа. В МИД РФ назвали происшествие лондонском в аэропорту провокацией.
Напомним, обыск российского самолета был осуществлен на фоне обострения российско-британских отношений из-за дела Скрипаля.
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