СМИ: родственника принца Уильяма обвиняют в изнасиловании

В Париже задержали и отпустили под залог родственника британской королевской семьи, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девушки.
Как пишет Daily Mail, британского мультимиллионера Дэвида Мэтьюза, известного, в том числе, родственными связями с герцогом и герцогиней Кембриджскими, задержали в Париже по обвинению в изнасиловании.
Таблоиды сообщают, что против Дэвида Мэтьюза выдвинуты обвинения в нескольких эпизодах сексуального насилия, которые якобы были совершены мультимиллионером в 1998–1999 годы во время отпуска во Франции. Речь идет о несовершеннолетней девушке. Французской полиции о преступлении стало известно в 2017 году.
Спустя несколько часов после задержания, которое произошло во вторник в Париже, Мэтьюза отпустили под залог. Мультимиллионер все обвинения в свой адрес отрицает.
Правоохранительные органы Франции решают вопрос о предъявлении Мэттьюзу обвинений и передаче дела в суд.
Сын Мэттьюза Джеймс и принц Уильям женаты на сестрах — Пиппе и Кейт Миддлтон. Представители королевской семьи Великобритании никак не комментируют журналистам скандальную историю.
Таблоиды сообщают, что против Дэвида Мэтьюза выдвинуты обвинения в нескольких эпизодах сексуального насилия, которые якобы были совершены мультимиллионером в 1998–1999 годы во время отпуска во Франции. Речь идет о несовершеннолетней девушке. Французской полиции о преступлении стало известно в 2017 году.
Спустя несколько часов после задержания, которое произошло во вторник в Париже, Мэтьюза отпустили под залог. Мультимиллионер все обвинения в свой адрес отрицает.
Правоохранительные органы Франции решают вопрос о предъявлении Мэттьюзу обвинений и передаче дела в суд.
Сын Мэттьюза Джеймс и принц Уильям женаты на сестрах — Пиппе и Кейт Миддлтон. Представители королевской семьи Великобритании никак не комментируют журналистам скандальную историю.
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