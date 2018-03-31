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    СМИ: родственника принца Уильяма обвиняют в изнасиловании

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    СМИ: родственника принца Уильяма обвиняют в изнасиловании

    СМИ: родственника принца Уильяма обвиняют в изнасиловании

    СМИ: родственника принца Уильяма обвиняют в изнасиловании
  • Фото: Associated Press © 2018, Justin Tallis

    • В Париже задержали и отпустили под залог родственника британской королевской семьи, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

    Как пишет Daily Mail, британского мультимиллионера Дэвида Мэтьюза, известного, в том числе, родственными связями с герцогом и герцогиней Кембриджскими, задержали в Париже по обвинению в изнасиловании.

    Таблоиды сообщают, что против Дэвида Мэтьюза выдвинуты обвинения в нескольких эпизодах сексуального насилия, которые якобы были совершены мультимиллионером в 1998–1999 годы во время отпуска во Франции. Речь идет о несовершеннолетней девушке. Французской полиции о преступлении стало известно в 2017 году.

    Спустя несколько часов после задержания, которое произошло во вторник в Париже, Мэтьюза отпустили под залог. Мультимиллионер все обвинения в свой адрес отрицает.

    Правоохранительные органы Франции решают вопрос о предъявлении Мэттьюзу обвинений и передаче дела в суд.

    Сын Мэттьюза Джеймс и принц Уильям женаты на сестрах — Пиппе и Кейт Миддлтон. Представители королевской семьи Великобритании никак не комментируют журналистам скандальную историю.

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