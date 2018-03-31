I’m back: Шварценеггер очнулся после операции на сердце

Арнольд Шварценеггер пришел в сознание после перенесенной им сложной операции на открытом сердце. Актер приветствовал врачей шуткой.
Американская пресса пишет, что первыми словами звезды Голливуда Арнольда Шварценеггера, которые он произнес, очнувшись после наркоза, стали I’m back («Я вернулся»), намекающие на культовую роль актера в фильме «Терминатор».
О том, что знаменитый актер пришел в себя и уже шутит, сообщил представитель Шварценеггера Дэниел Кетчелл на своей странице в Twitter.
Дэниел Кетчелл, представитель актера: «Шварценеггер очнулся и его первыми словами в самом деле стали I’m back, так что он в хорошем настроении».
Врачи сообщили, что сейчас актер находится в стабильном состоянии.
Ранее сообщалось, что 70-летний Шварценеггер изначально лег в больницу Лос-Анджелеса на плановую операцию для замены клапана катетера, однако в ее ходе возникли осложнения и врачам пришлось делать экстренную операцию на открытом сердце.
О том, что знаменитый актер пришел в себя и уже шутит, сообщил представитель Шварценеггера Дэниел Кетчелл на своей странице в Twitter.
Дэниел Кетчелл, представитель актера: «Шварценеггер очнулся и его первыми словами в самом деле стали I’m back, так что он в хорошем настроении».
Update: @Schwarzenegger is awake and his first words were actually «I’m back», so he is in good spirits. https://t.co/bJ4pxqS8l6— Daniel Ketchell (@ketch) 30 марта 2018 г.
Врачи сообщили, что сейчас актер находится в стабильном состоянии.
Ранее сообщалось, что 70-летний Шварценеггер изначально лег в больницу Лос-Анджелеса на плановую операцию для замены клапана катетера, однако в ее ходе возникли осложнения и врачам пришлось делать экстренную операцию на открытом сердце.
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