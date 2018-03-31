Российскому болельщику предъявили обвинение по делу о беспорядках на Евро-2016

Арестованному во Франции гражданину России выдвинули обвинение в причастности к беспорядкам в Марселе во время проведения футбольных матчей европейского первенства 2016 года.
Как сообщает Agence France-Presse, российскому болельщику Михаилу Ивкину, который был заключен под стражу в Марселе 22 марта, предъявлено обвинение в участии в массовых драках избиении гражданина Великобритании. Французская пресса пишет, что в результате этой драки британец получил тяжелые травмы.
По данным французских СМИ, россиянин был задержан в Германии спустя несколько дней после ареста 21 февраля в аэропорту Мюнхена другого российского болельщика, который был задержан по запросу Франции 21 февраля в аэропорту Мюнхена и передан французской стороне. Посольство России в ФРГ выражало протест из-за задержания гражданина РФ, который не совершал правонарушений на территории Германии.
Напомним, в 2016 году во время во время группового этапа чемпионата Европы произошли беспорядки с участием футбольных фанатов из разных стран. Одна из самых массовых драк произошла в Марселе перед матчем между сборными Англии и России. После расследования происшествия 20 россиян были высланы из Франции, трое приговорены к тюремным срокам.
По данным французских СМИ, россиянин был задержан в Германии спустя несколько дней после ареста 21 февраля в аэропорту Мюнхена другого российского болельщика, который был задержан по запросу Франции 21 февраля в аэропорту Мюнхена и передан французской стороне. Посольство России в ФРГ выражало протест из-за задержания гражданина РФ, который не совершал правонарушений на территории Германии.
Напомним, в 2016 году во время во время группового этапа чемпионата Европы произошли беспорядки с участием футбольных фанатов из разных стран. Одна из самых массовых драк произошла в Марселе перед матчем между сборными Англии и России. После расследования происшествия 20 россиян были высланы из Франции, трое приговорены к тюремным срокам.
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