МЧС: при пожаре в подмосковной психбольнице никто не пострадал

Спасатели эвакуировали почти 300 человек из горящего здания психбольницы в Ногинске. Пожар потушен.
Как сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Московской области, из здания психбольницы в Ногинске, где произошел пожар, были эвакуированы 283 человека.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В настоящее время возгорание уже ликвидировано.
По предварительной информации, пожар начался в подсобном помещении на третьем этаже. Палаты пациентов находятся на первом и втором этаже корпуса. На место ЧП выехал начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что в здании 25-й психиатрической больницы, расположенной в Ногинске на улице 8 Марта, произошел пожар. 28 февраля в психбольнице в Ногинске также произошел пожар при сходных обстоятельствах: в складском помещении произошло короткое замыкание. Тогда из здания были эвакуированы около 60 человек.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В настоящее время возгорание уже ликвидировано.
По предварительной информации, пожар начался в подсобном помещении на третьем этаже. Палаты пациентов находятся на первом и втором этаже корпуса. На место ЧП выехал начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что в здании 25-й психиатрической больницы, расположенной в Ногинске на улице 8 Марта, произошел пожар. 28 февраля в психбольнице в Ногинске также произошел пожар при сходных обстоятельствах: в складском помещении произошло короткое замыкание. Тогда из здания были эвакуированы около 60 человек.
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