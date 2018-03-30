На Пасху в Москве запустят бесплатные автобусы до кладбищ

В Москве в пасхальные дни будут запущены бесплатные автобусы, на которых можно будет добраться до столичных кладбищ.
Всего будет организовано 37 бесплатных маршрутов к 17 основным городским и пригородным мемориальным комплексам, сообщила пресс-служба «Мосгортранса».
В компании говорят, что в течение пасхальных праздников горожан будут перевозить свыше тысячи бесплатных автобусов. В дни массового посещения кладбищ — Вербное воскресенье, которое в этом году приходится на 1 апреля, а также на Пасху (8 апреля) и Красную горку (15 апреля) интервал движения дополнительных автобусов составит от одной до пяти минут.
Со всем списком бесплатных маршрутов можно ознакомиться на сайте «Мосгортранса».
В компании говорят, что в течение пасхальных праздников горожан будут перевозить свыше тысячи бесплатных автобусов. В дни массового посещения кладбищ — Вербное воскресенье, которое в этом году приходится на 1 апреля, а также на Пасху (8 апреля) и Красную горку (15 апреля) интервал движения дополнительных автобусов составит от одной до пяти минут.
Со всем списком бесплатных маршрутов можно ознакомиться на сайте «Мосгортранса».
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