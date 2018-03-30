Шуберт <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Шуберт 16+
    •  
    Погорельцам из петербургской высотки придется ждать электричества не меньше двух недель. Санкт-Петербург, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПогорельцам из петербургской высотки придется ждать электричества не меньше двух недель

    Погорельцам из петербургской высотки придется ждать электричества не меньше двух недель

    комментировать

    Погорельцам из петербургской высотки придется ждать электричества не меньше двух недель

    Погорельцам из петербургской высотки придется ждать электричества не меньше двух недель

      Сегодня из больницы выписали пострадавшего при пожаре в многоэтажке на Коломяжском проспекте. Правда, это событие человек воспринял без особой радости. Ведь возвращение в родной дом сейчас больше напоминает экскурсию в зону отчуждения.

      В доме 15 на Коломяжском проспекте нет электричества, стены покрыты сажей, лифты и плиты в кухнях отключены. Кто будет восстанавливать систему электроснабжения, должна определить управляющая компания.

      Многочисленные представители власти и силовики в день пожара обещали всё убрать чуть ли не на следующий день. Но пока подъезды осматривают лишь дознаватели и представители тех компаний, чьи кабельные сети поглотило пламя.

      В администрации Приморского района уверяют: всем желающим из 269 обесточенных квартир предложены варианты проживания в маневренном фонде на период ремонта. Но согласились заселиться на казенные метры лишь две семьи.

      Остальные либо остались в квартирах без электричества, но с теплом и водой, либо отправились к родственникам и в съемные квартиры. Хотя условия, уверяет глава райадминистрации, были предложены вполне достойные.

      Николай Цед, глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга: «У нас на Коломяжском, 12 есть маневренный фонд. Он в очень хорошем состоянии. Там есть и кровати, и горячая, холодная вода, оборудована кухня. Все условия для проживания там есть».

      Что касается ремонта, то в администрации района настраивают управляющую компанию на скорейшее завершение работ. Но в целом это прерогатива коммунальщиков. Они вроде бы уже заключили договор с подрядчиком, который проложит новые кабели и установит щитки. Но у жителей как раз высокое напряжение в отношении со своей управляющей компанией.

      Татьяна Кузьменко, жительница дома №15 корп. 2 по Коломяжскому проспекту: «У нас же не было никакого пожарного оповещения, сигнализация не сработала. Я успела выбежать с ребенком. Люди кричали, что случился пожар. Я почувствовала запах гари и выбежала. А все представители управляющей компании от нас убегают».

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Чеботарёва.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru