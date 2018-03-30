Погорельцам из петербургской высотки придется ждать электричества не меньше двух недель

Сегодня из больницы выписали пострадавшего при пожаре в многоэтажке на Коломяжском проспекте. Правда, это событие человек воспринял без особой радости. Ведь возвращение в родной дом сейчас больше напоминает экскурсию в зону отчуждения.
В доме 15 на Коломяжском проспекте нет электричества, стены покрыты сажей, лифты и плиты в кухнях отключены. Кто будет восстанавливать систему электроснабжения, должна определить управляющая компания.
Многочисленные представители власти и силовики в день пожара обещали всё убрать чуть ли не на следующий день. Но пока подъезды осматривают лишь дознаватели и представители тех компаний, чьи кабельные сети поглотило пламя.
В администрации Приморского района уверяют: всем желающим из 269 обесточенных квартир предложены варианты проживания в маневренном фонде на период ремонта. Но согласились заселиться на казенные метры лишь две семьи.
Остальные либо остались в квартирах без электричества, но с теплом и водой, либо отправились к родственникам и в съемные квартиры. Хотя условия, уверяет глава райадминистрации, были предложены вполне достойные.
Николай Цед, глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга: «У нас на Коломяжском, 12 есть маневренный фонд. Он в очень хорошем состоянии. Там есть и кровати, и горячая, холодная вода, оборудована кухня. Все условия для проживания там есть».
Что касается ремонта, то в администрации района настраивают управляющую компанию на скорейшее завершение работ. Но в целом это прерогатива коммунальщиков. Они вроде бы уже заключили договор с подрядчиком, который проложит новые кабели и установит щитки. Но у жителей как раз высокое напряжение в отношении со своей управляющей компанией.
Татьяна Кузьменко, жительница дома №15 корп. 2 по Коломяжскому проспекту: «У нас же не было никакого пожарного оповещения, сигнализация не сработала. Я успела выбежать с ребенком. Люди кричали, что случился пожар. Я почувствовала запах гари и выбежала. А все представители управляющей компании от нас убегают».
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Чеботарёва.
Многочисленные представители власти и силовики в день пожара обещали всё убрать чуть ли не на следующий день. Но пока подъезды осматривают лишь дознаватели и представители тех компаний, чьи кабельные сети поглотило пламя.
В администрации Приморского района уверяют: всем желающим из 269 обесточенных квартир предложены варианты проживания в маневренном фонде на период ремонта. Но согласились заселиться на казенные метры лишь две семьи.
Остальные либо остались в квартирах без электричества, но с теплом и водой, либо отправились к родственникам и в съемные квартиры. Хотя условия, уверяет глава райадминистрации, были предложены вполне достойные.
Николай Цед, глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга: «У нас на Коломяжском, 12 есть маневренный фонд. Он в очень хорошем состоянии. Там есть и кровати, и горячая, холодная вода, оборудована кухня. Все условия для проживания там есть».
Что касается ремонта, то в администрации района настраивают управляющую компанию на скорейшее завершение работ. Но в целом это прерогатива коммунальщиков. Они вроде бы уже заключили договор с подрядчиком, который проложит новые кабели и установит щитки. Но у жителей как раз высокое напряжение в отношении со своей управляющей компанией.
Татьяна Кузьменко, жительница дома №15 корп. 2 по Коломяжскому проспекту: «У нас же не было никакого пожарного оповещения, сигнализация не сработала. Я успела выбежать с ребенком. Люди кричали, что случился пожар. Я почувствовала запах гари и выбежала. А все представители управляющей компании от нас убегают».
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Чеботарёва.
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